Brexit | record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019)di 3,4 miliardi di euro per leininalla vigilia dellache il mancato accordo rischia di affossare per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2018 che evidenziano un incremento del 2% delledi cibo e bevande nazionali.Dopo il vino che complessivamente fattura sul mercato inglese quasi 827 milioni di euro, spinto dal boom del Prosecco Dop con 348 milioni di euro, al secondo posto tra i prodottiitaliani più venduti inc’è proprio l’ortofrutta fresca e trasformata come i derivati del pomodoro con 234 milioni, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi e dell’olio d’oliva. Importante anche ...

neri_serneri : #Brexit la May ricorda il paracadutista da record, che non apre il paracadute neanche alla fine, 'ormai è solo un s… - GPN_MediaCenter : La Camera dei Comuni vota alle 20.00 su #Brexit. Al momento è improbabile che passi. La volta scorsa @theresa_may p… - AvvDox : RT @antoguerrera: 15. Molto probabilmente, la premier May entro martedì andrà verso un ennesimo massacro politico alla Camera. Non subirà u… -