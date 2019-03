Brexit | pronto il piano B | zero dazi sull' 87% delle merci in caso di «no-deal»

Il boss della F1 Carey : «Con la Brexit scuderie fuori dal Regno Unito - pronto un piano di emergenza» : Inghilterra addio. Le scuderie con sede nel Regno Unito, in pratica tutte tranne Ferrari e Sauber, potrebbero lasciare la Gran Bretagna in caso di Brexit. Gli organizzatori del Campionato del Mondo di Formula 1 stanno infatti preparando «misure di emergenza» in caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Lo ha detto il boss della F1 Chase Carey in una conversazione a margine ...

Brexit - la Porsche sarà più cara per gli inglesi : pronto un sovrapprezzo del 10% : MILANO - Non sarà un problema da creare allarme sociale, ma è pur sempre una spia dei contraccolpi industriali e di consumi per i britannici: in caso di Brexit dura , di divorzio dall'Unione senza ...

Brexit - Boe taglia stime Pil e avverte : Paese non pronto a no deal : ... sostanzialmente invariati rispetto ai pronostici di 3 mesi fa.Oltre ai rischi sulla crescita, "anche se molte società stanno accelerando i loro preparativi di emergenza, l'economia nel suo insieme ...

Brexit senza accordo : pronto il piano per salvare la Regina in caso di tensioni : Più passano i giorni, più si avvicina il 29 marzo. Ovvero il giorno in cui scadranno i due anni dall'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona: entro quella data, il Regno Unito dovrà uscire dall'Unione Europea. Con o senza accordo. Il parlamento di Westminster ha bocciato qualche settimana fa il faticoso compromesso trovato dalla premier May con l'UE. Da quel momento, le possibilità di un no deal (ovvero un’uscita dall’Unione senza ...

Brexit : tutto pronto per la fuga della regina Elisabetta : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE della GUINNESSI TEMPIPortata via da Londra nel caso in cui non si arrivi a un accordo con Bruxelles. Per la regina Elisabetta è pronto un piano di fuga, da attuarsi nell’ipotesi di un no deal con il Parlamento europeo. Qualora, cioè, il governo britannico non riesca a lasciare l’Unione Europea in maniera «pacifica», priorità sarà mettere al riparo la grande monarca inglese. A rivelarlo è stato il Times, certo che il ...

Brexit - in caso di 'no deal' pronto piano d'evacuazione per la regina - : La premier britannica in un intervento sul Telegraph si dice determinata a concludere l'addio tra Londra e l'Ue a marzo. E invoca il sostegno del leader laburista Corbyn. In caso di mancato accordo, ...

Brexit : per la Regina Elisabetta e la famiglia reale pronto un piano di evacuazione in caso di "no deal" : La Regina Elisabetta II e il resto della famiglia reale saranno portati via da Londra e trasferiti in un luogo segreto in caso di no deal: è il piano di evacuazione messo a punto dal governo britannico che evidentemente giudica concreti i rischi di scontri, tumulti e tafferugli in caso di mancato accordo con Bruxelles sul divorzio dall'Ue.Il piano di Whitehall, il ministero dell'Interno britannico, che doveva rimanere segreto, è ...

Brexit - Tesoro : pronto decreto legge in caso di no-deal : Il ministero dell'Economia ha definito le misure necessarie per garantire la piena continuità di mercati e intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo.

Brexit - pronto il decreto Tria : soluzione ponte per 21 mesi : A Londra si moltiplicano le ipotesi di piani B e rinvii in extremis, ma intanto a Roma al ministero dell'Economia si è lavorato alla soluzione d'emergenza per evitare il rischio-tilt dei mercati ...