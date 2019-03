Brexit | parlamento esclude il no deal e boccia la proroga breve

blogo

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Ilbritannico sembra sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. Ieri hato il nuovo accorto raggiunto da Theresa May con Juncker ed oggi ha approvato - con 312 voti a favore e 308 contrari - un emendamento presentato dalla conservatrice Caroline Spelman per respingere l'ipotesi di unasenza accordi. Il Governo sul suddetto emendamento aveva dato indicazione di votare contro, lasciando quindi aperta l'ipotesi del 'no' come ultima opzione all'orizzonte.Subito dopo è stato ancheto - con 374 voti contrari e 164 a favore - l'emendamento presentato da Damian Green, il cosiddetto 'compromesso Malthouse'. L'intenzione in questo caso era quella di chiedere unaall'articolo 50, rinviando la 'deadline' al 22 maggio prossimo. I sostenitori del 'compromesso Malthouse' puntavano ad avere altro tempo per organizzare un'uscita dall'UE senza ...

