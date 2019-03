Brexit | Londra non uscirà dall' UE il 29 marzo

Brexit - bocciato il no deal (per soli 4 voti) Probabile il rinvio del divorzio Ue-Londra L’analisi : conviene restare in Europa|Live : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

Brexit - bocciato il no deal (per soli 4 voti) Probabile il rinvio del divorzio Ue-Londra L’analisi : conviene restare in Europa : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

Brexit - bocciato il no deal (per soli 4 voti) Probabile il rinvio del divorzio Ue-Londra : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

Brexit - bocciato il no deal (per soli 4 voti) Più vicino il rinvio del divorzio Ue-Londra : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

Brexit : Londra ha paura del no deal e taglia i dazi con la Ue : Sulla Brexit c'è solo l'accordo già negoziato, ora è Londra che deve decidersi, da loro che deve arrivare la soluzione. Pressing europeo sul Regno Unito all'indomani del voto ai Comuni con la seconda ...

Londra : taglio dei dazi su importazioni in caso di Brexit senza accordo | : L’annuncio del ministro delle Politiche commerciali George Hollingbery. Il regime potrebbe durare un anno. I giornali britannici: «Siamo al caos»

Brexit - l'incertezza e i nuovi capitali pronti a sbarcare da Londra - in Italia : ... proprio nella prospettiva della Brexit, vedo però nuovi capitali pronti a sbarcare in Italia proprio da Oltremanica», dice a l'Economia , Giovanni Sanfelice di Monteforte, a Londra, nella City, dal ...

Brexit - Ue : la nostra posizione non cambia - ora Londra decida | Barnier : c'è grande rischio "No Deal" : Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: "Barnier e Juncker hanno fatto sforzi enormi per chiarire"

Londra si prepara alla Brexit senza accordo : azzerati i dazi sulle importazioni dall’estero : Lo scenario del «No Deal» si avvicina e il Regno Unito si prepara a un’uscita dall’Ue senza accordo. Il giorno dopo la bocciatura dell’accordo della premier May, arriva l’annuncio del taglio dei dazi sulle importazioni in caso di Brexit senza accordo. Il regime temporaneo per evitare un balzo nei prezzi per i consumatori e un’interruzione delle cat...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Brexit - terremoto politico a Londra ma la sterlina tiene : Buone notizie sono intanto arrivate dall'economia d'oltre Manica. Il Pil di gennaio è cresciuto dello 0,5%, il maggiore aumento da dicembre 2016, in contrasto con il calo dello 0,4% di dicembre. Ma ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal', l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...

May ancora sconfitta su Brexit - parlamento boccia intesa con Ue. E ora Londra naviga a vista : I deputati britannici hanno bocciato a grande maggioranza per la seconda volta l'accordo stretto dalla premier Theresa May con la Ue sulla Brexit, gettando il Regno unito nella più grande incertezza a soli 17 giorni dalla data prevista per il divorzio. Nonostante l'appello roco di May alla Camera dei Comuni a sostenere l'intesa, o correre il rischio di un'uscita caotica dalla Ue o, peggio ancora, di una non-uscita, i deputati l'hanno sepolta con ...