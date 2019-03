BREXIT Il no all' accordo è un' altra figuraccia per l' Ue

BREXIT all'ultima spiaggia. La May senza più voce umiliata con un voto bis : Londra Quest'accordo non s'ha da fare, parola del Parlamento britannico. Le sconfitte iniziano a pesare anche sul volto della resiliente Theresa May che iera sera si è vista bocciare per la seconda ...

BREXIT - oggi il voto sull'uscita dall'Unione senza accordo - : La Camera dei comuni decide sul no deal. Domani la mozione su un'eventuale richiesta di rinvio del divorzio. Ieri il secondo stop all'intesa trovata dalla premier con Bruxelles. Barnier: L'Ue ha fatto ...

L'addio di Infiniti all'Europa tra BREXIT e guerra al diesel : Infiniti dice addio al mercato europeo, alla luce delle difficoltà produttive e commerciali - legate anche alla Brexit e alla 'guerra al diesel' - che a un costruttore di nicchia come il marchio ...

BREXIT - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : Gran Bretagna nel caos : Dopo il voto negativo di metà gennaio, i parlamentari di Westminster hanno ribadito il loro no a bocciando anche la nuova proposta avanzata dalla Premier britannica Theresa May.Continua a leggere

Gran Bretagna - May alla prova finale : "Senza l'accordo non c'è BREXIT" : "Questo è il momento e il tempo. Se l'accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit". È quasi senza voce Theresa May nel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera ...

BREXIT - il “giorno della verità” : Camera dei Comuni vota l’intesa May-Ue. Si va verso bocciatura. Katainen : “Allacciate cinture” : Il “giorno della verità”, lo definisce Theresa May a poche dal voto della Camera dei Comuni sull’accordo raggiunto con la Ue sulla Brexit. Ma la premier britannica – tra il parere dell’attorney general e le dichiarazioni di Labour, Tory e Dup – vede assottigliarsi le possibilità che “oggi venga attuata la volontà stabilita dal popolo” che votando a favore del referendum sull’addio ...

Borse asiatiche in rally in scia accordo BREXIT : Le Borse asiatiche chiudono le contrattazioni in rally , galvanizzate dalla notizia dell' accordo sulla Brexit raggiunto fra la Premier Theresa May ed il Presidente della Commissione europea Jean ...

BREXIT - Londra ottiene dalla Ue garanzie legalmente vincolanti. Juncker : «Seconda chance» : Un'ultima carta tirata fuori dal polsino nella notte per cercare di offrire a Theresa May una via d'uscita di fronte al Parlamento di Westminster e la chance di una ratifica in extremis...

BREXIT - in extremis a Strasburgo May strappa altre garanzie dalla Ue - domani test definitivo a Westminster : Se l'avrà scampata, lo dirà solo il voto di domani sera a Westminster. Certo è che Theresa May ha voluto tentare il tutto per tutto fino all'ultimo. Stasera si è presentata al Parlamento europeo di Strasburgo per incontrare ancora il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit Michel Barnier e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che è già qui in occasione della plenaria del Parlamento. ...

BREXIT : ultimo tentativo della May. Vede Juncker alla vigilia del voto : ultimo tentativo della May di convincere l'Ue sulla Brexit prima del voto decisivo di martedì ai Comuni. La premier britannica sarà stasera a Strasburgo per Vedere Juncker. "Un'offerta importante" ...

BREXIT news : conseguenze per l’Italia e scenari possibili. “Stallo in corso” : Brexit news: conseguenze per l’Italia e scenari possibili. “Stallo in corso” Il 29 marzo, data in cui dovrebbe essere ufficializzato il divorzio del Regno Unito dall’Ue, si avvicina. Theresa May tenterà ancora di far approvare il suo piano di Soft Brexit, finora rifiutato dal parlamento britannico. D’altra parte, lo scenario diventa sempre più improbabile visto lo stallo nelle trattative tra Londra e Bruxelles. Prioritario per il primo ...

BREXIT - la BoE impone alle banche di triplicare i titoli più liquidi : La banca centrale britannica avrebbe chiesto ai principali istituti del Paese di triplicare il valore degli asset facilmente liquidabili (tipicamente titoli di Stato ad alto rating) in vista di eventuali tensioni di mercato correlate all’addio all’Ue...

Londra - i cani manifestano contro la BREXIT [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

BREXIT - Perché è un terremoto per il settore automotive - FOTO GALLERY : Fatta salva lipotesi di uno slittamento al 2021, oggi non più così improbabile, si avvicina la fatidica data del 29 marzo 2019, quando il Regno Unito non farà più parte dellUnione Europea. Theresa May ha assicurato che sottoporrà la sua proposta al voto di Westminster il prossimo 12 marzo, ma alcune Case presenti sul suolo britannico sono già corse ai ripari, temendo lipotesi di una hard Brexit, ovvero di unuscita senza un soddisfacente accordo ...