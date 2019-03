Brexit | ecco i tre possibili scenari dopo la bocciatura del no deal

Brexit - dopo la batosta si torna al voto in Parlamento. Ecco gli scenari : dopo la (seconda) bocciatura del suo accordo di Brexit, Theresa May si ripresenta alla Camera dei Comuni. I parlamentari dovranno scegliere il 13 marzo se preferiscono un divorzio con o senza accordi diplomatici. Nel caso optino per un accordo, come sembra scontato, la palla passa alla terza e ultima votazione del 14 marzo: la richiesta o meno di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019...

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Proroga - elezioni - 2° referendum Ecco tutti gli scenari sulla Brexit : Ecco che cosa può accadere dopo il voto di questa sera sull'accordo tra Theresa May e Jean-Claude Juncker. Nel caso il piano venisse bocciato prende quota l'ipotesi dzi nuove elezioni Segui su affaritaliani.it

Brexit verso il rinvio - ecco i tre scenari entro il 14 marzo : Il primo ministro britannico Theresa May ha aperto al rinvio della Brexit, posticipando l'inizio del processo oltre alla scadenza del 29 marzo 2019. La premier ha ufficializzato il proposito nel suo ...

Brexit : ecco il patto di Coldiretti che salva il Made in Italy per 3 - 4 miliardi di euro : Quasi un barattolo di pomodori pelati Made in Italy su cinque esportati finisce in Gran Bretagna che è dipendente dall’estero per l’80% del pomodoro che consuma e rappresenta per l’Italia uno sbocco di mercato di vitale importanza che la Brexit, soprattutto in caso di mancato accordo, potrebbe mettere a rischio. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del primo grande patto salva Made in Italy per salvaguardare le esportazioni ...

Brexit - MAY VA DA JUNCKER/ Ultime notizie - l'agenzia Standard&Poor's 'Ecco gli esiti in caso di no-deal' : BREXIT, oggi la premier May da JUNCKER a Bruxelles. Intanto l'agenzia americana Standard&Poor's analizza i possibili scenari di un no-deal

Incertezza Brexit : ecco come si 'preparano' le aziende - : Finanza & Dintorni Incertezza, Incertezza e ancora Incertezza. Le aziende che operano in o con la Gran Bretagna proprio non hanno idea di cosa accadrà il primo aprile. Vi racconto qualche esempio ...

Brexit - in caso di no deal ecco il piano per evacuare la Regina e la famiglia reale : Se la Brexit dovesse concludersi con un temutissimo 'no deal', per la Regina Elisabetta II e per il resto della famiglia reale è previsto un piano di evacuazione da Londra verso un luogo segreto.Sono evidentemente molto forti i rischi di scontri e tafferugli e così, rivela il Times, il ministero dell'Interno britannico ha messo a punto il cosiddetto piano di Whitehall, simile a quello messo a punto durante la Guerra Fredda. Ora si replica con ...

Brexit - ecco su cosa voterà Westminster - : I deputati britannici dibatteranno sulla risposta della premier Theresa May alla bocciatura del suo accordo con la Ue. La Camera di Comuni si pronuncerà su una serie di emendamenti che propongono un'...

Altro che “no deal” - ecco i cavilli che possono rimandare la Brexit : Roma. Downing Street continua ad assicurare che l’uscita del Regno Unito dall’Ue avverrà il prossimo 29 marzo, ma ormai sono in pochi a credergli. Gli emendamenti che verranno votati oggi dalla Camera dei Comuni rischiano di fare slittare la Brexit e di consentire ai deputati di scegliere un’alterna

Brexit - documento-choc degli 007 europei : ecco cosa accadrà a Londra : La Brexit rischia di lasciare il Regno Unito nel caos : non solo nel prossimo futuro ma anche per i decenni successivi. A rivelarlo sono i media britannici secondo i quali da qualche giorno a ...

Brexit - Coldiretti : dal prosecco ai pelati - a rischio 3 - 4 miliardi di export : Dal prosecco ai pomodori pelati il mancato accordo sulla Brexit rischia di affossare 3,4 miliardi di export agroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al pacchetto di misure elaborato dal Ministero dell`Economia e delle Finanze per garantire la piena continuità dei mercati e ...