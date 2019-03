Brexit | è caos | bocciato anche il «no deal»  Rinvio vicino | i 3 possibili scenari 

Brexit - un "caos calmo" di cui comunque vada l'Italia ne soffrirà di riflesso : Governo May di nuovo sotto nel decisivo voto sulla Brexit: non ci sarà il 'no deal'. Si va verso un rinvio della Brexit a...

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Brexit - Gran Bretagna nel caos : Parlamento boccia proposta May : Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May . I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 ...

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : Gran Bretagna nel caos : Dopo il voto negativo di metà gennaio, i parlamentari di Westminster hanno ribadito il loro no a bocciando anche la nuova proposta avanzata dalla Premier britannica Theresa May.Continua a leggere

Brexit - Gran Bretagna nel caos : ?Parlamento boccia proposta May : Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May. I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 contro. A metà gennaio, sul primo accordo siglato da May con i negoziatori Ue votarono contro 202 deputati britannici. La sconfitta stavolta è più pesante di quanto si attendesse. "Mi spiace profondamente, domani si voterà sull'uscita del Regno Unito ...

Brexit - Gran Bretagna nel caos : respinta dal Parlamento la nuova proposta May : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. Cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Caos Brexit : analisti tagliano stime sterlina per fine anno : Le profonde incertezze sulla Brexit insieme ai segnali di debolezza dell'economia britannica spingono gli analisti di Abn Amro a tagliare le stime sulla sterlina. Secondo le ultime previsioni, la valuta britannica raggiungerà a fine anno quota 1,35 contro il dollaro a ...

SONDAGGI/ Il caos Brexit spinge gli italiani a volere più Europa : I favorevoli all'Ue sono di nuovo i due terzi. Lega e M5s parleranno molto di immigrazione, poco di economia. E Berlusconi potrebbe portare FI oltre il 10%

Brexit tra caos e gossip - svelati piani choc da Guerra Fredda : Società in fuga dall'Inghilterra, Nissan ultima in ordine di tempo Intanto, prosegue la 'fuga' dall'Inghilterra da parte di grandi società di ogni settore dell'economia, dalla finanza al settore ...

La regina - piano di fuga dalla Brexit : «Se c'è caos - Reali via da Londra» : E' vero che, in fatto di missili, il mondo sembra giocare al revival della Cold War tra vecchie e nuove superpotenze. Ma non è Putin o il riarmo cinese a impensierire i custodi della monarchia ...

[Il retroscena] Hard Brexit - rapporto shock dei servizi segreti : nel Regno Unito caos e violenze : Ma in caso di no deal , nessun accordo con Bruxelles, la contrazione dell'economia sarebbe molto maggiore e potrebbe addirittura raggiungere il 9,3%. In valori assoluti i costi del divorzio da qui al ...

Bce - caos Brexit e Venezuela - dubbi sulla Cina : per i mercati non c'è pace : La paura di un rallentamento dell'economia mondiale e in particolare della Cina, alle prese con una guerra commerciale , e tecnologica, che sembra non avere fine e una probabile bolla del credito , ...

Caos Brexit - la Scozia molla Londra2° referendum sull'indipendenza? : La crisi sulla Brexit, con la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea per l'uscita del Regno Unito, ha rilanciato le istanze separatiste in Scozia Segui su affaritaliani.it