Brexit | dopo la bocciatura dell’accordo oggi il voto sul ‘no deal’ | possibili scenari

Brexit - dopo seconda bocciatura accordo si vota su 'no-deal' : dopo la seconda bocciatura al suo accordo sulla Brexit, oggi Theresa May tornerà alla Camera dei comuni per mettere ai voti una mozione "no-deal sì" o "no-deal no". La premier britannica lascerà ...

Crescere a Belfast dopo la Brexit : Negli ultimi dieci anni Toby Binder ha documentato la vita della classe operaia britannica. dopo il referendum sulla Brexit, ha deciso di concentrarsi sugli adolescenti di Belfast. Leggi

Theresa May dopo le mozioni di Corbyn punta su un rinvio della Brexit : Theresa May, cogliendo al balzo l'assist fornitole dal suo avversario Jeremy Corbyn, si è fatta autorizzare, nella riunione di governo di ieri, la richiesta al Parlamento di far slittare il termine ultimo per la Brexit a dopo il 29 marzo. L'istanza dovrebbe essere presentata tra il 13 e il 14 marzo, qualora il Parlamento britannico dovesse respingere la sua nuova bozza di Brexit da negoziare con l'UE entro le date prefissate. Poiché si ritiene ...

Brexit - si riaprono i giochi dopo dopo un anno di chiacchiere. May apre a ipotesi rinvio : Divisi su tutto, Theresa May e Jeremy Corbyn nelle ultime ore sembrano aver trovato un punto d'incontro: evitare a tutti i costi il 'no deal'. Pur con strategie diverse, accomunate però dalla necessità di non spaccare ulteriormente i rispettivi partiti, la premier e il leader del Labour sono pronti a smentire quanto rispettivamente sostenuto fino a ieri, per fermare l'orologio della Brexit che continua a scorrere inesorabile verso la data del 29 ...

Honda - La fabbrica di Swindon potrebbe chiudere dopo la Brexit : La Honda sarebbe in procinto di annunciare la chiusura della sua fabbrica di Swindon, Regno Unito, a seguito della Brexit. Lo ha anticipato un lancio dell'edizione britannica di Sky News. La sorte dell'impianto dello Wiltshire, che conta oltre 3.500 dipendenti diretti (esclusi dunque quelli dell'indotto) e produce oltre 100 mila auto l'anno, potrebbe essere annunciata già nella mattinata di martedì, secondo quanto riporta l'emittente inglese.Il ...

L'Irlanda è pronta ad aumentare commercio con la Russia dopo la Brexit - : L'Irlanda è pronta ad aumentare il fatturato commerciale con la Russia dopo la Brexit, per compensare le perdite di reddito dovute alla rottura britannica, ha detto il coordinatore del gruppo di ...

Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit : Se non verrà raggiunto un accordo commerciale entro il 29 marzo fra UK e UE, il roaming libero potrebbe sparire per gli utenti del Regno Unito, dato che gli operatori verrebbero lasciati liberi di agire come meglio credono. L'articolo Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit proviene da TuttoAndroid.

I Paesi Bassi negoziano il trasferimento di oltre 250 imprese dopo la Brexit - : L'Agenzia per gli investimenti esteri dei Paesi Bassi , NFIA, sta negoziando il trasferimento nel paese di oltre 250 imprese dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Lo afferma il sito internet dell'...

Juncker-May : avanti con colloqui su partnership dopo Brexit - Londra propone soluzioni sul caso Irlanda : "Le squadre negoziali andranno avanti con le discussioni" per vedere se sia possibile trovare una soluzione all'impasse sulla Brexit: lo fanno sapere in una nota congiunta Jean Claude Juncker e ...

C’è un accordo per garantire il programma Erasmus+ per un anno dopo Brexit anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno raggiunto un accordo per garantire il finanziamento del programma Erasmus+ per quanto riguarda il Regno Unito anche in caso di scenario “no deal”, cioè un’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo. Tutte

Dio salvi gli Erasmus! Il piano di emergenza dell'Ue per il dopo Brexit : Lo spettro della Brexit incombe anche sull'Erasmus. A poco più di 50 giorni dal via ufficiale del divorzio fra Londra e l'Europa, il 29 marzo 2019, non è chiaro quale sia il destino del programma di ...

La Bbc potrebbe aprire una sede a Bruxelles dopo la Brexit : (foto: Getty) Fra le numerose conseguenze di un mancato accordo fra il governo del Regno Unito e l’Unione Europea in relazione alla Brexit, ci potrebbero essere anche delle ripercussioni che riguardano il sistema audiotelevisivo. Durante gli incontri del World Economic Forum in corso in questi giorni a Davos, infatti, il premier belga Charles Michel ha dichiarato di aver parlato con il direttore generale della Bbc, Tony Hall, ...

Anche BBC potrebbe spostare i suoi uffici nell’Unione Europea dopo Brexit : Secondo il Guardian, la televisione pubblica britannica BBC sta cercando una sede Europea dove aprire un nuovo quartier generale per continuare a trasmettere i propri programmi internazionali nell’Unione Europea Anche dopo Brexit. Secondo il Guardian, BBC sta valutando di aprire i suoi nuovi uffici europei in

Sterlina in ascesa dopo le ultime novità dal fronte Brexit : Le dinamiche relative alla questione Brexit hanno dato un altro impulso alla Sterlina, che è rimbalzata oltre quota 1,30 contro il dollaro, fino a toccare 1,3080.Le novità su Brexit e SterlinaLe ultime notizie dal fronte Brexit dicono che il rischio di una uscita senza accordo sta sbiadendo, e che è diventato possibile un prolungamento della data di uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea (prevista per il prossimo 29 marzo). A ...