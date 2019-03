Brasile | strage a scuola | 10 morti nella cintura di San Paolo

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Sono 10 isparatoria avvenuta in unastatale di San. La notizia è stata data dalla radio locale Band News che cita informazioni della polizia militare. Due persone sono morte in seguito alle ferite oltre alle 8 già annunciate: cinque alunni, un impiegato e i due assalitori, che si sono suicidati.A fare irruzione sono stati due ragazzi incappucciati. Secondo quanto riferito dal quotidiano Folha de S.Paulo, sono Luiz Henrique de Castro, 25 anni, e Guilherme Taucci Monteiro, 17 anni, ex alunni dellaLa polizia ha trovato una pistola calibro 38, un arco con frecce, esplosivi e bottiglie molotov. I ragazzi dellasono fuggiti ovunque per mettersi in salvo. I due assalitori sono entratidurante l’intervallo. 11 i feriti. Prima di entrare sembra abbiano aggredito il concessionario di un’autofficina vicina allae lo ...

