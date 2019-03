Boxe | Europei Under 22 2019 | tutti gli azzurri eliminati ai quarti di finale | sei

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Giornata nera per l’Italia agli22 diche si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). I seiche sono saliti sul ring dello Sports Complex Manege sono stati sconfitti nei rispettividie dunque non avremo semifinali al maschile. Il 49 kg Cordella ha perso 5-0 contro il rumeno Girleanu, verdetto unanime sfavorevole anche per il 56 kg Russo contro il russo Iarulin e per il 64 kg Malanga contro il turco Erdemir. Il 52 kg Zara non ha potuto nulla contro il georgiano Dardaidze, il 60 kg Iozia ha lottato con l’armeno Shahversyan ma si è dovuto arrendere per split decision, l’arbitro ha addirittura fermato l’incontro del +91 kg Scala durante il primo round contro il croato Pratljacic.Questa l’analisi di coach Coletta: “Cordella ha sofferto la categoria di peso, disputando un match sottotono. Russo ha perso contro ...

zazoomnews : Boxe Europei Under 22 2019: cinque italiane su sette in semifinale! Domani sei azzurri impegnati nei quarti -… - OA_Sport : #Boxe, Europei Under 22 2019: cinque italiane su sette in semifinale! Domani sei uomini azzurri impegnati nei quarti - zazoomblog : Boxe Europei Under 22 2019: Christian Zara e Gianluca Russo esordiscono vittoriosamente nei 52 e 56 kg - #Europei… -