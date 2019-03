' Boxe contro l' assedio' | fare sport a Gaza

Boxe – Maxim Prodan contro Steve Jamoye per il titolo internazionale dei pesi welter IBF : Maxim Prodan affronterà Steve Jamoye per il vacante titolo internazionale dei pesi welter IBF: venerdì 8 marzo l’attesissimo match presso il Superstudio Più di Milano Venerdì 8 marzo, al Superstudio Più di Milano, l’ucraino nonché milanese di adozione Maxim Prodan sfiderà il belga Steve Jamoye sulla distanza delle 12 riprese per il vacante titolo internazionale dei pesi welter IBF nel corso della manifestazione organizzata dalla Opi ...

Boxe - Davis vs Ruiz : “The Tank” torna sul ring contro Hugo Ruiz : Boxe, Davis vs Ruiz: “The Tank” torna sul ring contro Hugo Ruiz Boxe, Davis vs Ruiz: “The Tank” torna sul ring contro Hugo Ruiz Il pugile 24enne originario di Baltimora Gervonta Davis, difenderà il suo titolo WBA nei superpiuma contro Hugo Ruiz. L’incontro tra Gervonta e il messicano si terrà Sabato 9 Febbraio a Carson (California), nell’impianto sportivo Dignity Health Sports Park. Il match, sarà visibile su DAZN alle ...

Boxe – Ko e proposta di matrimonio per Carmine Tommasone : l’italiano non perde il sorriso dopo la sconfitta contro Valdez [VIDEO] : Carmine Tommasone e la proposta di matrimonio in diretta tv dopo il ko contro il campione del mondo Wbo Oscar Valdez Carmine Tommasone ce l’ha messa tutta: il pugile di Avellino ha fidato il campione del mondo Wbo Oscar Valdez, in America, senza però riuscire a sconfiggerlo. Un incontro soddisfacente, che lascia comunque buone sensazioni e sicuramente ricordi speciali a Tommasone. Il pugile italiano ha iniziato subito col piede ...

Boxe – Mondiale dei pesi piuma WBO : Tommasone sfida Valdez - l’incontro in diretta su DAZN : Mondiale dei pesi piuma WBO, il 2 febbraio in diretta su DAZN: le sensazioni di Carmine Tommasone Sabato 2 febbraio, a Frisco in Texas (USA), Carmine Tommasone sfiderà il campione del mondo dei pesi piuma WBO Oscar Valdez al Ford Center, un impianto da 12.000 posti all’interno del quartier generale della squadra di football americano dei Dallas Cowboys. La riunione organizzata dalla Top Rank sarà trasmessa su ESPN America e in diretta su ...

Boxe - Mondiale WBO pesi piuma : Carmine Tommasone imbattuto a 34 anni. Ora serve l’impresa della carriera contro Valdez : Il sogno americano, il desiderio di dare una svolta alla propria carriera, l’occasione della vita, quel treno tanto atteso che passa solo una volta, quella chance che speri arrivi al più presto. Il sogno di laurearsi Campione del Mondo, il sogno di diventare il padrone dei pesi piuma, il sogno di essere incoronato negli USA: Carmine Tommasone sta vivendo tutte queste sensazioni e ogni minuto che lo separa dalla battaglia contro Oscar ...

Boxe - la leggenda Pacquiao contro il 'cattivo' Broner : luci del ring a Las Vegas : Eletto senatore, per la cronaca, ha anche il grado di colonnello nell'esercito, è vicino alla sua gente e fa molta beneficenza. Definirlo eclettico è riduttivo, se aggiungiamo anche la passione per ...