Bortuzzo: “Se incontrassi i miei aggressori oggi riderei" (Di mercoledì 13 marzo 2019) Bortuzzo: “Se incontrassi i miei aggressori oggi riderei"



Il 19enne nuotatore veneto, colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e 3 febbraio e rimasto paralizzato, è tornato al Centro federale della Fin di Ostia: “Dove mi vedo tra 10 anni? Spero in piedi”







