Bortuzzo | mio obiettivo era di partecipare alle Olimpiadi e non è cambiato

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Roma – “Il mioera quello die non e’: se tutto andrà bene ci andro'”. A dirlo e’ Manuelnel giorno del suo ritorno al centro federale di Ostia, il primo fuori dalla Fondazione Santa Lucia dove sta facendo la riabilitazione.“Se c’e’ la speranza di andare ai Giochi? Certo, nella mia testa c’e’ sempre speranza. Non ho pensatoParalimpiadi, voglio prima vedere dove posso arrivare”, ha aggiunto il nuotatore 19enne, paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito da un colpo di pistola alla spina dorsale nella notte tra il 2 e 3 febbraio ad Acilia.“Il sorriso c’era prima e c’e’ adesso, non sono. Manuel che piange e’ molto raro ma ci sono stati momenti, soprattutto a inizio terapia, in cui non riuscivo nemmeno a ...

