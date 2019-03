Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit Piazza Affari in pole

Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono incerte : Bilancio ancora incerto per Piazza Affari e le principali borse europee , che confermano una grande prudenza e non si sbilanciano, prima del voto sul nuovo accordo per la Brexit strappato dalla ...

Le Borse europee in attesa del voto sulla Brexit : Milano. I mercati finanziari restano in attesa del voto sulla Brexit in programma in serata al Parlamento britannico. Gli indici delle principali Borse europee, compreso Piazza Affari, ruotano intorno alla parità o poco al di sopra dopo una breve fiammata mattutina innescata dall'ottimismo per l'acc

Borse europee e Piazza Affari aprono a piccoli passi : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari, che proseguono le contrattazioni poco sopra la parità. I mercati sono in cerca di una direzione e di nuovi spunti, ...

Borse europee positive - Milano a -0 - 48% : 9.22 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le perdite delle scorse sedute. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,48% a 20.583 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,49%. Londra +0,68%, Parigi +0,5% e Francoforte +0,35%. Euro a 1,1245 dollari e 125,07 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee chiudono in rosso - a Piazza Affari giù Fca e Pirelli : In particolare evidenza FCA, scesa del 2,63% a causa del protrarsi delle trattative tra Stati Uniti e Cina in tema di dazi e del timore di un rallentamento eccessivo dell'economia globale. Lettera ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 65% : 9.50 Apertura negativa per le Borse europee, sulla scia dei forti ribassi delle asiatiche penalizzate dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,65% a 20.563 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 243 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,49%. Londra -0,7%, Parigi -0,58% e Francoforte -0,66%. Euro a 1,1208 dollari e 124,42 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee negative in avvio di seduta : C'è attesa per la riunione del direttivo della Bce a Francoforte: Mario Draghi potrebbe annunciare un nuovo piano per stimolare l'economia che sta perdendo colpi. Intanto l'Euro si mantiene stabile ...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 13% : 9.25 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, sulla scia di Wall Street e Tokyo, e in attesa delle decisioni di politica monetaria della Bce. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,13% a 20.824 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 246 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,59%. Londra -0,31%, Parigi -0,13% e Francoforte -0,35%. Euro a 1,1302 dollari e 126,29 in apertura dei mercati valutari.

Borse europee caute guardano alla BCE : Si muovono con cautela le principali Borse europee mentre sale l' attesa tra gli investitori per la riunione di politica monetaria della BCE , in agenda domani 7 Marzo. Nel frattempo, gli addetti ai ...

Borse europee positive - Milano +0 - 59%; spread stabile a 255 punti : Le Borse europee partono positive, sulla scia dell'ottimismo su una positiva conclusione del negoziato sul commercio tra Cina e Stati Uniti. Londra sale dello 0,31% a 7.127 punti. A Milano l'indice ...

Piazza Affari e Borse europee attese in moderato calo in avvio - oggi il piano di Carige : Ma l'attesa maggiore sarà per il rapporto della Commissione europea sull'economia dell'Eurozona e sui singoli paesi. Gli operatori temono che arrivi un nuovo giudizio negativo per l'Italia. Tra i ...

Borse europee poco sopra i livelli della vigilia : Timidi segni più per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. poco ...

Realizzi a Piazza Affari e tra le Borse europee : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei complici le prese di beneficio dopo la buona seduta della vigilia. In attesa dell'incontro tra il Presidente degli ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 31% : 9.50 Apertura di segno negativo per le Borse europee, sulla scia di Tokyo e delle asiatiche e dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,31% a 20.373 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 267 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,77%. Londra -0,85%, Parigi -0,36% e Francoforte -0,51%. Euro a 1,1353 dollari e 125,8 yen in avvio di giornata.