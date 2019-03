BOOM! Fariba Tehrani verso il Grande Fratello 16

davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Mentre Barbara D’Urso è pronta al debutto in prima serata con Live – Non è la D’Urso, prende sempre più forma la nuova edizione del, al via ad aprile su Canale 5. Questi sono i giorni caldi per la ‘messa a punto’ del cast che, come vi abbiamo già anticipato, vedrà impegnato anche il Dottor Lemme. Oggi vi sveliamo il nome di una donna che potrebbe abitare nei prossimi mesi la casa di Cinecittà.La produzione del reality, infatti, è intenzionata ad arruolare un altro personaggio ben noto al pubblico dei ’salotti’ pomeridiani di Barbarella:, la mamma di Giulia Salemi, concorrente dell’ultimoVip. Proprio mentre la figlia era ‘reclusa’ nel programma di Ilary Blasi, la signora ha avuto modo di far parlare di sé, tra interviste e ospitate varie, entrando anche nella ...

