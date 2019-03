repubblica

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Sono 11mila quelli reclutati quest'anno che non risultano in nessuna graduatoria ufficiale, chiamati con la "messa a disposizione" per coprire una cattedra vacante

