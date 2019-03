Bologna | torta nazista nel Giorno della Memoria | la denuncia di una professoressa

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Un episodio davvero assurdo si è verificato nel, il 27 gennaio scorso quindi, a, durante una festa di compleanno a cui hanno partecipato diversi liceali. Vanessa Roghi, docente all'Università "La Sapienza" di Roma, aveva già discusso l'accaduto in un suo articolo pubblicato sul sito "Ricerca", rivistaLoescher. La stessa oggi ha ripreso un articolo del Corriere di, il quale ha riportato ieri la vicenda. Nel suo post la docente precisa che la riflessione che ha voluto fare in merito all'episodio in questione era proprio quella di evitare uno "scandalo". La vicenda infatti, in queste ore, è stata ripresa da diversi media, sia locali che nazionali. LaRoghi ha informato nel suo post che gli articoli di giornale, sicuramente non aiutano i ragazzi a prendere coscienza dell'accaduto. "I ragazzi sono ancora la cosa migliore che abbiamo. ...

