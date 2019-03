Bogdan | Sarti non merita gogna | denuncio chi mi accusa

Giulia Sarti - la richiesta dei pm : “Non c’è appropriazione indebita per Bogdan e neanche calunnia per la deputata M5s” : Non ci sono elementi per mandare a processo Bogdan Tibusche con l’accusa di appropriazione indebita. Ma neanche per iscrivere nel registro degli indagati il nome di Giulia Sarti con l’accusa di calunnia. In pratica non ci sono prove per dimostrare che la pentastellata ha denunciato Tibusche pur sapendolo innocente: e dunque indagarla d’ufficio senza querela di parte. È questo in sintesi il motivo per cui la procura di Rimini ha ...