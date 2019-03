Boeing | anche l' Ue ferma il 737 Max | solo gli Usa resistono

L'Europa chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max - scatta lo stop anche in Italia : L'Europa ferma i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia. I velivoli dello stesso tipo resteranno a terra in tanti altri paesi, dalla Cina all'Australia, dall'Argentina all'India. Gli Stati Uniti al momento resistono, ma hanno chiesto alla compagnia produttrice di aggiornare il software di quel modello diaereo

Mezza Europa (anche l'Italia) chiude spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

