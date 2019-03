Boeing 737 max | choc negli Stati Uniti | In base ai nostri dati

Boeing 737 Max 8 : Europa sospende tutti i voli/ Negli Usa la Faa prende tempo : L'Europa sospende tutti i voli dei velivoli Boeing 737 Max 8, ma Negli Stati Uniti la Faa prende tempo: "Non ci sono le basi per farlo"

Boeing 737 Max 8 - documenti Usa : "Piloti segnalarono nei mesi scorsi problemi di controllo" : I piloti si si sono lamentati almeno cinque volte nei mesi scorsi dei problemi di controllo del Boeing 737 MAX 8, secondo...

Boeing 737 Max - l'ultima ipotesi agghiacciante : ecco com'è precipitato : Il Boeing 737 Max 8 finisce sotto accusa per il disastro in Etiopia in cui sono morte 157 persone di 35 nazionalità, tra cui otto italiani. Le indicazioni decisive arriveranno dalla lettura delle informazioni contenute nelle due scatole nere del velivolo, recuperate ieri sul luogo della sciagura, a

Boeing - anche l'Ue ferma il 737 Max : solo gli Usa resistono : La compagnia garantisce che l'aereo nel mirino delle autorità di mezzo mondo è sicuro, ma allo stesso tempo annuncia che nelle prossime settimane il software del pilotaggio automatico sarà aggiornato ...

Boeing 737 Max 8 - si allunga lista dei Paesi che ne vietano il volo : Si allunga la lista dei Paesi che vietano il volo dei Boeing 737 Max 8, compresa l'Italia: ultimi in ordine di tempo Emirati Arabi, Nuova Zelanda e Figi. Tra i pochi a non aver chiuso i cieli al ...

Nuova Zelanda - Emirati : stop Boeing 737 : 4.24 Nuova Zelanda, Emirati: stop Boeing 737 Anche la Nuova Zelanda,gli Emirati arabi e le Figi hanno sospeso i voli di Boeing 737Max 8 in entrata e in uscita dai due paesi. La misura è stata adottata in via precauzionale a seguito dello schianto di un aereo dello stesso modello della linea Ethiopian Airlines nel quale sono morte 157 persone, tra cui 8 italiani. La decisione riguarda solo un operatore Fiji airways. Nessuna compagnia aerea ...

Boeing 737 Max - Europa blocca i voli. Usa : «Non ci sono basi per stop aereo» : Il Boeing 737 Max è stato fermato in tutta l?Europa. L'Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell'Unione europea (Easa) ha sospeso tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max a partire...

Tutta l'Europa lascia a terra i Boeing 737 Max 8 : Durante la giornata annunci analoghi si erano susseguiti a pioggia da tutto il mondo, in un trend iniziato già lunedì. Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Irlanda, Olanda sono tra i Paesi che ...

Aereo caduto - Boeing ancora giù in Borsa. La società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba, un incidente che ha alimentato i timori sulla sicurezza del 737 Max 8. A Wall strett i ...

L'Europa chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max - scatta lo stop anche in Italia : L'Europa ferma i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia. I velivoli dello stesso tipo resteranno a terra in tanti altri paesi, dalla Cina all'Australia, dall'Argentina all'India. Gli Stati Uniti al momento resistono, ma hanno chiesto alla compagnia produttrice di aggiornare il software di quel modello diaereo

Boeing 737 Max - tutti i paesi Ue che hanno fermato i voli - Sky TG24 - : Alt dall'Easa dopo gli stop arrivati da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Irlanda, Austria, Olanda e Belgio. Pure diversi Stati esteri e compagnie private hanno deciso di tenere a terra i ...

Boeing 737 MAX : anche Svizzera chiude spazio aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. In Europa stop dalle 19 : L’Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell’Unione europea (Easa) sospende tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max in Europa a partire dalle 19, come misura precauzionale, a seguito al disastro aereo di domenica in Etiopia. Prima avevano dato analogo annuncio il Regno Unito, la Germania, la Francia, l’Austria e l’Italia, oltre a Oman,...