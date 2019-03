Boeing 737 Max 8 | stop anche negli Usa Trump | ' Sicurezza del popolo americano è la

Aereo caduto - anche Trump blocca i Boeing 737 Max : 'Stop immediato'. Problema scatola nera : 'Comunque dopo consultazioni' con le autorità americane e nel mondo 'Boeing ha raccomandato, per abbondanza di precauzione e per rassicurare il pubblico, alla Faa la temporanea sospensione dell'...

Aereo caduto - Trump blocca i Boeing 737 Max. L’ordine : «Stop immediato» : Il presidente Usa: «Boeing azienda straordinaria. Ma i velivoli non voleranno finché non si troverà una soluzione ai problemi». Messa al bando anche del Canada. Il titolo affonda a Wall Street

Boeing - Trump : stop immediato 737 Max 8-9 : 20.15 Boeing,Trump:stop immediato 737Max 8-9 Il presidente americano, Trump, ha annunciato con "effetto immediato" il divieto di volo dei Boeing 737Max 8 e Max 9, cedendo al pressing internazionale dopo l'incidente aereo mortale avvenuto domenica scorsa in Etiopia. "Tutte le compagnie aeree sono d'accordo con questa decisione" perchè la sicurezza "è cosa più importante", ha detto Trump, pur definendo la Boeing un'azienda "incredibile" che sta ...

737 Max : Boeing aggiornerà il MCAS - software di manovrabilità : Boeing prevede di implementare un aggiornamento software per il suo aereo 737 Max “progettato per rendere un velivolo già sicuro ancora più sicuro“, ha detto la società in una dichiarazione due giorni dopo lo schianto, il secondo in 5 mesi, dell’Ethiopian Airlines e ucciso tutti i 157 passeggeri. L’azienda ha notato che un miglioramento del (Continua a leggere)L'articolo 737 Max: Boeing aggiornerà il MCAS, software di ...

Canada chiude spazio aereo a Boeing 737 : ANSA, - NEW YORK, 13 MAR - Il Canada lascia a terra i Boeing 737 Max e chiude loro il suo spazio aereo. Lo annuncia il ministro dei Trasporti canadese. Con la decisione di Ottawa, gli Stati Uniti ...

Disastro Ethiopian Airlines - anche il Canada blocca i Boeing 737 Max. Stati Uniti sempre più isolati : Tutto questo mentre gran parte del mondo ha deciso di non far volare temporaneamente questo modello di Boeing. anche il Canada mette a terra i 737 L'ulltimo ad annunciare la decisione di non far ...