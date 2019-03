Biathlon oggi 13 marzo | 20 km maschile Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Biathlon oggi (12 marzo) - 15 km femminile Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza dell’individuale : Con la 15 km individuale femminile arriviamo alla metà del numero di gare ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Alexia Riunggaldier con l’11, Dorothea Wierer col 44, Lisa Vittozzi col 56 e Nicole Gontier col 60. Di seguito il programma completo dell’individuale femminile dei Mondiali di ...

Biathlon - Mondiali 2019 oggi (10 marzo) : inseguimenti. Programma - orari - tv e streaming : Proseguono a ritmo spedito i Mondiali 2019 di Biathlon ad Oestersund con la 10 km pursuit femminile e la 12.5 km pursuit maschile. Nella gara delle donne saranno in ballo punti importanti anche di Coppa del Mondo e in casa Italia avremo quattro atlete: Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

Biathlon - Mondiali 2019 oggi (9 marzo) : sprint maschile. Orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Con la 10 km sprint maschile proseguono oggi le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atleti: Dominik Windisch col 18, Lukas Hofer col 23, Thomas Bormolini col 35, Giuseppe Montello con l’89. Di seguito il programma completo della sprint maschile dei Mondiali di Oestersund con l’Orario ...

LIVE Biathlon - DIRETTA Mondiali 2019 oggi : 8 marzo. Orario della sprint femminile e come vederla in tv e streaming : Con la 7.5 km sprint femminile che scatta oggi, venerdì 8 marzo, iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia a partire dalle ore 16.15 si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il programma completo della sprint ...

Biathlon - Mondiali 2019 : tutte le italiane in gara oggi (venerdì 8 febbraio). Programma - orario e tv : Da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15, con la 7.5 km sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il Programma completo della sprint femminile dei Mondiali ...

Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Con la 7.5 km Sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il programma completo della Sprint femminile dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la ...

Biathlon - Mondiali 2019 : nevica copiosamente ad Östersund. Condizioni difficili per la staffetta mista di oggi : Dopo una lunga attesa i Mondiali 2019 di Biathlon inizieranno il loro darsi ad Östersund (Svezia). Si comincerà dalla staffetta mista e l’Italia con le sue punte è desiderosa di centrare il podio e, perché no, sognare anche il successo. Una gara, da sempre, emozionante e caratterizzata da continui cambi di fronte per via degli errori al poligono, fattore discriminante sul risultato finale. Serie di tiro che saranno complicate, stando alle ...

Biathlon - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 7 febbraio). Programma - orario e tv : L’attesa è finita, ormai stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: oggi, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in Programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Dunque l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione ...

Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Carabina in spalla e sci ai piedi, al via ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: oggi, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della Staffetta mista. Per l’Italia rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento. Ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. Nelle prime ...

Biathlon - Staffette Soldier Hollow 2019 oggi : orari e come vederle in tv. Le startlist ed i pettorali di partenza : Ultimo giorno di gare a Soldier Hollow, negli USA, per l’ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, domenica 17 febbraio, a partire dalle ore 18.10 italiane si terrà la staffetta singola, mentre alle 22.05 è in programma la staffetta mista. L’Italia sarà al via nella prima prova con Lukas Hofer e Dorothea Wierer e nella seconda con Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi. Di seguito il programma ...

Biathlon - Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E’ il giorno dell’Inseguimento maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una ...

Biathlon - Inseguimento femminile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E’ il giorno dell’Inseguimento femminile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, hanno riportato in auge le quotazioni della scandinava ...