Berlusconi contro l' intesa Italia-Cina | «La nostra libertà è a rischio»

Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele per controlli di routine : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato al San Raffaele di Milano per alcuni controlli di routine, necessari dopo l'operazione al cuore del 2016. Berlusconi si dovrebbe sottoporre ad esami e controlli fino a venerdì, rimanendo per qualche giorno ricoverato nell'ospedale in cui è seguito dal suo medico di fiducia.Continua a leggere

"Ma sei scemo?" - Berlusconi contro Toninelli : ''La Tav si farà". Silvio Berlusconi , a Potenza per aprire la campagna elettorale per le regionali in Basilicata, si ferma a parlare con le tv anche di alta velocità e ne approfitta per bacchettare ...

Berlusconi : "Ora le toghe politicizzate si rivoltano contro la sinistra" : 'Inutile dire che la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica - ha commentato Matteo Renzi nella sua e-news - basta leggere i quotidiani ...

Berlusconi contro il M5s : “Sono ignoranti - sono come i bambini dell’asilo” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, ospite di Barbara D'Urso: "In Parlamento quando uno di questi parla non si può evitare di ridere, non sanno niente di storia, di economia. sono come i bambini dell'asilo, con rispetto verso i bambini…”, afferma il leader di Forza Italia.Continua a leggere

Berlusconi a Domenica Live : 'Contro Cina e Russia solo un'Europa unita' : ... ma con troppi voti dati al Movimento 5 Stelle, sia il risultato di una delusione di un disgusto di molti italiani nei confronti della politica e dei governi della sinistra ', dichiara Silvio ...

Domenica Live - Silvio Berlusconi contro i grillini : "Sono dei bambini dell'asilo" : Barbara d'Urso ha inaugurato lo spazio politica a Domenica Live invitando il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, già ospite questa settimana di Pomeriggio Cinque in vista delle elezioni europee di maggio. La conduttrice gli ha chiesto un parere sulla decisione del Movimento 5 Stelle di affidare il voto alla piattaforma Rousseau sull'autorizzazione a procedere su Salvini sul caso Diciotti.Ha dichiarato Berlusconi: "La mia idea è ...

Tutti gli affondi di Berlusconi contro i Cinque Stelle : «Ma gli italiani sono impazziti? Solo 5-6 su 100 mi votano alle elezioni - ha confidato Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Canale 5 - una cosa fuori dal mondo», mentre - ha aggiunto il ...

Il Giornale - redazione contro l’editore Paolo Berlusconi : “Tagli le rendite dei suoi parenti prima dei nostri stipendi” : Dopo lo sciopero del 5 settembre, il primo nella storia della testata, la redazione de Il Giornale è ancora sul piede di guerra contro i contratti di solidarietà al 30% proposti dall’editore Paolo Berlusconi. La rappresentanza sindacale dei giornalisti (cdr) ha dato una settimana di tempo all’azienda per presentare un piano di rilancio che consenta di invertire la tendenza al calo dei ricavi dalle vendite e dalla pubblicità ...

"Comprano i voti dei poveri" : Berlusconi si scaglia contro il reddito (che aveva promesso anche lui) : Il leader di Forza Italia attacca a testa bassa i 5 Stelle. Ma in campagna elettorale diceva: "I poveri vanno aiutati...

L'affondo di Berlusconi contro chi vota M5s e Lega : Già pochi minuti dopo L'affondo di Silvio Berlusconi contro l'elettorato della maggioranza giallo-verde alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno discusso di quell'"italiani fuori di testa" che ancora continuano a votare per la Lega e M5s. Parole pronunciate in tv e non gradite da tutti, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di FI. "Italiani, una vergogna" L'ex premier ha alzato il ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 contro M5s : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi – come ...

Pomeriggio 5 - Silvio Berlusconi contro Luigi Di Maio : 'Che cosa ha fatto nella vita?' : Nel Pomeriggio della nuova diretta condotta da Barbara D'Urso a ''Pomeriggio 5'', il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a margine della vittoria conseguita dal Centro-destra in Abruzzo e in vista delle elezioni europee del prossimo mese di maggio. Il Centro-destra si è aggiudicato almeno il 50% di voti in Abruzzo, ottenendo una vittoria schiacciante ai danni del Movimento 5 Stelle, che ha ...

Silvio Berlusconi da Barbara d'Urso contro Sanremo 2019 : "Canzoni tutte boiate" (VIDEO) : Silvio Berlusconi a ruota libera. Intervistato (sic) da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, poco fa il leader di Forza Italia ha parlato non soltanto di politica in senso stretto, ma anche di temi legati alla televisione. A colpire più di tutti il suo giudizio sulle canzoni in gara al Festival di Sanremo appena concluso: Nessuna canzone mi è piaciuta, tutte boiate. prosegui la letturaSilvio Berlusconi da Barbara d'Urso contro Sanremo 2019: ...