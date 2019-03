Belen Rodriguez e Stefano De Martino | sorrisi e baci a Milano - la foto

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ''porta bene'' ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell'Allianz Stadium, l'argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli ...

Gossip Belen Rodriguez e Stefano De Martino : nuovi baci rubati! FOTO : Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: l’uscita pubblica Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. La showgirl argentina e il ballerino nato nella scuola di Amici sono stati nuovamente paparazzati insieme. Sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, Belen e Stefano sono nuovamente vicini, immortalati in tenere effusioni. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop su un presunto ritorno di ...

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ”porta bene” ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell’Allianz Stadium, l’argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino ieri ha risposto presente anche Belen Rodriguez. La bellissima argentina, insieme alla sua amica modella Milca Gili e alla manager Patrizia Griffini, ha potuto godere dello spettacolo ...

Jeremias Rodriguez : età - altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen : Jeremias Rodriguez: età, altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen Chi è il fratello di Belen Rodriguez e padre Jeremias Rodriguez, proprio come la sorella Belen, è tra i VIP più paparazzati del momento. Mentre la showgirl argentina da più di dieci anni vive in Italia, il fratello minore e i genitori da poco tempo si sono trasferiti nel nostro Paese. Sembra proprio che il fascino scorra nelle vene della famiglia Rodriguez che è ...

Andrea Iannone - lo sfogo dopo Belen Rodriguez : «Non mi interessa che cosa avevo» : Andrea Iannone ha voltato pagina dopo Belen Rodriguez, ma alcuni messaggi sui social sembrerebbero ancora fare riferimento alla loro relazione ormai finita da mesi. E se la showgirl è sempre più vicina all’ex Stefano De Martino, il campione di motociclismo ci tiene a chiarire che lui sa bene cosa ha perso e cosa vuole. Una sorta di sfogo che non è passato inosservato. In una storia pubblicata su Instagram ha scritto: «Non mi interessa cosa ...

Stefano De Martino minimizza sugli ultimi incontri con Belen Rodriguez : 'È lavoro' : C'è un ritorno di fiamma in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A questa domanda che si stanno facendo da settimane gli appassionati di gossip sta provando a rispondere il diretto interessato negli ultimi giorni. Interpellato nelle interviste e in tv sulle voci che lo vorrebbero nuovamente in coppia con la madre di Santiago, il conduttore di Made in Sud non perde mai occasione per minimizzare, parlando di incontri di lavoro e ...

Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez : "Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere" : Belen Rodriguez pare un capitolo ormai chiuso nella vita dello sportivo Andrea Iannone, che ha intrattenuto una relazione di qualche mese con la showgirl e modella argentina.Mentre la sua ex fidanzata sembra in procinto di ritornare con l'ex marito Stefano De Martino, conduttore attuale di Made in Sud che l'ha resa madre del piccolo Santiago, il motociclista in una storia su Instagram ha parlato del suo passato: Non mi interessa cosa ...

Andrea Iannone sui social : 'So cosa voglio' i fan pensano sia rivolto a Belen Rodriguez : Andrea Iannone durante la scorsa notte ha pubblicato sui social un messaggio di sfogo che ha allarmato i suoi fan. In molti hanno subito pensato che le parole del pilota della MotoGp fossero dedicate alla sua ex fidanzata, Belen Rodriguez. Il giorno della ripresa del MotoGp, durante la notte Andrea Iannone ha esordito su Instagram con un messaggio piuttosto ambiguo: "Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa solo quello ...

Belen Rodriguez E STEFANO DE MARTINO/ Foto - Santiago autorizza i fan a sognare : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO: le Foto di Santiago autorizzano i fan a sognare il ritorno di fiamma della coppia. Ecco perché...

Stefano De Martino : "Belen Rodriguez? Se stessimo ancora insieme non avremmo nessun motivo per nasconderlo" : Stefano De Martino, protagonista della nuova edizione di 'Made in sud' su Rai2, ha svelato, per la prima volta, dalle pagine del settimanale 'Vero', come è riuscito a mantenere un rapporto sereno e affettuoso con l'ex moglie Belen Rodriguez, tanto da far pensare ad un possibile ritorno di fiamma (soprattutto per il riavvicinamento dopo la rottura della showgirl argentina con Andrea Iannone): I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi ...

Stefano De Martino : ‘Se sto con Belen Rodriguez? Non avremmo motivo di nasconderlo’ : “Se io e Belén stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo“, con questa frase Stefano De Martino ha – per adesso – spento le voci che volevano un ritorno di fiamma tra lui e Belén Rodríguez, la sua ex moglie e madre di suo figlio. Dopo che i due erano stati pizzicati in teneri atteggiamenti in aeroporto – e dopo le spiegazioni che lui stesso aveva fornito a riguardo – i tanti fan della ...