Bayern Monaco - Liverpool 1-3 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Liverpool show - 3-1 al Bayern a Monaco : Emozionante la sfida dell'Allianz Arena. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Liverpool partiva sfavorito. La splendida rete di Mane' al 26' ha però spostato il baricentro della sfida verso il versante inglese.

VIDEO Bayern Monaco-Liverpool 1-3 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Il tris degli uomini di Jurgen Klopp : All’Allianz Arena il Liverpool di Jurgen Klopp dominano la scena contro il Bayern Monaco e si impongono 3-1 nel ritorno dei quarti degli ottavi di finale di Champions League. La doppietta di Manè e la marcatura di Van Dijk hanno reso vana la rete del momentaneo pareggio di Job Matip. I Reds quindi volano ai quarti con pieno merito, avendo dimostrato la propria superiorità. Di seguito gli Highlights del match di Monaco: GLI Highlights DI ...

Bayern Monaco-Liverpool - gol da favola di Manè : controllo - dribbling e pallonetto a Neuer [VIDEO] : Sadio Mané ha portato momentaneamente il vantaggio il Liverpool in casa del Bayern Monaco prima del gol del pari Sadio Mané ha portato in vantaggio il suo Liverpool in casa del Bayern Monaco, nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il centravanti del club inglese ha messo a segno un gol fantastico: controllo, dribbling e pallonetto a Neuer tutto in un tempo brevissimo. Una rete importante, ma il Bayern ha pareggiato ...

