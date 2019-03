Basket | Nba Clippers ko senza Gallinari | vincono Spurs di Belinelli

Basket - Nba : insulti razzisti - Westbrook litiga con tifosi Utah Jazz : ROMA - Brutto episodio di razzismo nella serata Nba. E' successo a Salt Lake City durante il match tra Utah e Oklahoma: Russell Westbrook, stella dei Thunder, ha infatti reagito ai ripetuti insulti ...

Basket - Nba : Belinelli spettacolo con 16 punti - ribaltone Spurs coi Bucks : Il Rodeo Trip è solo un lontano, spiacevole ricordo. I San Antonio Spurs tornati in Texas hanno ritrovato le loro certezze. Cinque vittorie di fila, appunto quattro in casa: nella città dell'Alamo ...

Basket - Nba : scivolone Golden State - San Antonio stoppa Milwaukee : NEW YORK - E' una domenica notte all'insegna dei passi falsi delle capolista nella regular season Nba. Incappano infatti in un'inattesa battuta d'arresto casalinga i Golden State Warriors, che sul ...

Basket : Nba. Vittoria interna di San Antonio - 16 punti di Belinelli : Vittoria di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dell'AT&T Center, gli Spurs superano Milwaukee Bucks

Basket - Nba Irving schianta i Lakers - show Antetokounmpo per i Bucks : NEW YORK - I Los Angeles Lakers incassano il quinto ko consecutivo nella notte italiana della regular-season dell' Nba . Il quintetto californiano esce infatti sconfitto in casa contro i Boston ...

Basket - Nba : Irving schianta i Lakers - show Antetokounmpo per i Bucks : NEW YORK - I Los Angeles Lakers incassano il quinto ko consecutivo nella notte italiana della regular-season dell' Nba . Il quintetto californiano esce infatti sconfitto in casa contro i Boston ...

Basket : Nba. Lakers ancora al tappeto - Minnesota vince all'Overtime : Quinto ko consecutivo per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto californiano esce sconfitto.

Basket : Nba. Gallinari 34 punti record e Clippers volano : C'e' molto di Danilo Gallinari nella vittoria (quarta consecutiva) che i Clippers hanno ottenuto contro Oklahoma nella notte italiana in Nba.

Basket : Nba. vittorie per Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder : Solo due partite nella notte Nba e nessun italiano in campo. Vincono gli Oklahoma City Thunder che battono a domicilio i Portland Trail Blazers

Basket - Nba LeBron James supera Jordan Una cosa pazzesca' : WASHINGTON - LeBron James scrive nuovamente il proprio nome nella storia Nba. Il Prescelto segna 31 punti ai Nuggets e tocca quota 32.311 punti in carriera superando il mito Michael Jordan, fermo a 32.

Basket - Nba : Boston umilia Golden State - colpo Houston a Toronto : NEW YORK - Pesante battuta d'arresto per Golden State, con la mente magari già proiettata ai playoff vista la leadership nella Western Conference. Nella notte italiana della regular season Nba i ...

Basket : Nba. Warriors umiliati dai Celtics - Rockets passano a Toronto : Il peggior ko dell'era Kerr: e' quello subito nella notte italiana della regular-season dell'Nba dai Golden State Warriors per mano dei Boston Celtics

Basket Nba - Gallinari guida i Cklippers alla vittoria sui Lakers nel derby di Los Angeles : Un grande Danilo Gallinari , 23 punti, 6 rimbalzi e 9 su 15 al tiro, guida i Clippers nella vittoria sui Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles . Solo nel primo quarto i Lakers riescono a ...

Basket : Nba. Ai Clippers il derby di Los Angeles - 23 punti per Gallinari : NEW YORK (STATI UNITI) - Basket. Il primato cittadino, un importante passo avanti verso i playoff, Serata da ricordare per Danilo Gallinara