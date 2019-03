Baresi | “Il Milan sta tornando Romagnoli capitano? Giusto | ha la stima di tutti”

milanworld

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, lo storicodel, Franco, ha parlato di derby, della fascia die dell’atmosfera che si respira attorno ai rossoneri da qualche tempo a questa parte.Queste le parole dell’indimenticato numero 6 sulattuale: “La squadra difende bene perché ha trovato coesione e compattezza. Tutti i giocatori sono coinvolti, pensano alla squadra e non a se stessi. Di questo – prosegue– va dato merito a Gattuso, che ha saputo entrare nella testa dei ragazzi. Ha sempre dimostrato la sua voglia e determinazione ed è stato bravo a trasmettere il senso di appartenenza a questo club.Sull’attualedel, Alessio: “Mi piace molto. È un ragazzo attento e concreto e lo dimostra col suo comportamento. Non a caso ha ladi tutti: compagni, ...

