Barbara D' Urso rivela a Pomeriggio 5 | ' Nel mio serale non si parlerà dell' Isola dei

Barbara d'Urso : "L'azienda vorrebbe farmi tornare a fare Domenica Live per cinque ore". E su Corona... (video) : Domenica Live mette le paillettes e l'abito bello per trasferirsi alla sera. Domani, mercoledì 13 marzo, debutterà Live - Non è la d'Urso ovvero il ritorno al prime time (con un programma di parola) di Barbara d'Urso. Un esperimento simile era già stato testato nel 2011, con Stasera che sera, senza grande successo. Stavolta ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Il parterre di ospiti, anzitutto: da Heather Parisi alla famiglia ...

Barbara d’Urso su Corona : “In diretta mi ha offesa - in diretta si scuserà” : Barbara d’Urso su Corona a Live – Non è la d’Urso: “Si scuserà in diretta” La notizia era nell’aria già da tempo ma solo nella giornata di lunedì 11 marzo è stata ufficializzata l’ospitata di Fabrizio Corona nel nuovo programma di Barbara d’Urso. Era stato proprio l’ex re dei paparazzi a svelare la sua partecipazione […] L'articolo Barbara d’Urso su Corona: “In diretta mi ha ...

Barbara D'Urso - il dramma privatissimo che non la fa più vivere : 'Non dormo più' : Barbara D'Urso ha confessato di avere ormai un pessimo rapporto con la 'notte'. In un'intervista al Quotidiano nazionale, la conduttrice ha confessato il suo incubo peggiore: 'Ogni volta che chiudo ...

Barbara D'Urso conferma l'arrivo di Corona nel suo show ma precisa : 'Non sarà santificato' : Fabrizio Corona è uno degli ospiti della serata di debutto di "Live- Non è la D'Urso": è stata la stessa Barbara a confermare questa notizia sia nel collegamento odierno che ha fatto con "Forum" che al termine della diretta di "Pomeriggio 5" del 12 marzo. La napoletana ha precisato che l'ex re dei paparazzi chiederà scusa a lei e a suo figlio per un fatto accaduto molti anni fa, ma che non sarà trattato diversamente rispetto agli altri ...

Barbara D'Urso - il dramma privatissimo che non la fa più vivere : "Non dormo più" : Barbara D’Urso ha confessato di avere ormai un pessimo rapporto con la "notte". In un'intervista al Quotidiano nazionale, la conduttrice ha confessato il suo incubo peggiore: "Ogni volta che chiudo gli occhi penso alle scalette, ai ritardi, ai buchi, alla pubblicità…". Indubbiamente è la conseguenza

Barbara D’Urso torna in prime time con un nuovo programma : “Non è la D’Urso” da mercoledì : nuovo programma per Barbara D’Urso. Nel nuovo prime time di Canale 5, “Live-Non è la D’Urso”, due personaggi con parecchio astio tra loro resteranno chiusi in ascensore per almeno una mezzoretta. Poi c’è l’ospite che si lascerà andare a confidenze sulla sua vita, interagendo con interlocutori nascosti in sfere magiche e quindi senza sapere chi siano. Ma anche il pubblico da casa potrà esprimere il suo ...

Barbara D’Urso conferma di avere Corona come ospite e poi critica la Marcuzzi : Barbara D’Urso avrà come ospite Fabrizio Corona per scusarsi e dopo critica Alessia Marcuzzi per la questione Fogli Barbara D’Urso al suo ‘Live – Non è la D’Urso’ in prima serata, in partenza mercoledì 13 marzo alle 21,30 su Canale 5, ospiterà Fabrizio Corona. Alla fine ha deciso di averlo in trasmissione insieme agli altri ospiti, come spiega ai media … Continue reading Barbara D’Urso conferma di avere Corona come ospite ...

Barbara d'Urso ospita Corona : "Esiste il perdono - ma non verrà santificato" : L'ex re dei paparazzi tra i protagonisti del nuovo programma della conduttrice, in onda mercoledì sera su Canale 5

Barbara D'Urso svela che Corona sarà ospite domani nel suo nuovo talk di Canale 5 : domani, mercoledì 13 marzo, in prima serata su Canale 5, prenderà il via il nuovo talk di Barbara D'Urso, dal titolo 'Live, non è la D'Urso'. Uno show in diretta tv della durata di tre ore circa, in cui saranno presenti diversi ospiti. Dai promo in onda in questi giorni, siamo a conoscenza che nello studio della conduttrice napoletana saranno ospiti Al Bano con Loredana Lecciso e i due figli della coppia, Jasmine e Albano jr, ma la sorpresa ...

Barbara d'Urso : "Fabrizio Corona da me non sarà santificato" (VIDEO) : Meno un giorno a Live! Non è la d'Urso e per una sponsorizzazione come si deve per il programma in partenza domani in prima serata su Canale 5, la conduttrice è stata ospitata a Forum - in collegamento - dall'amica Barbara Palombelli ha dato le linee guida su chi sarà ospitato nel suo studio.Inevitabile la domanda su Fabrizio Corona che - salvo cambiamenti dell'ultimo minuto - sarà presente per un incontro con la d'Urso a quattrocchi (anche ...

Barbara D’Urso a Forum : “Fabrizio Corona? Non verrà santificato” : Forum: Barbara D’Urso conferma Fabrizio Corona a Live Non è la D’Urso Debutta domani sera, mercoledì 13 marzo, in prima serata su Canale 5 Live Non è la D’Urso, la nuova trasmissione ideata e condotta da Barbara D’Urso che prenderà il via con ospiti di spicco come Al Bano, Heather Parisi e Fabrizio Corona. Ospite a Forum di Barbara Palombelli, la conduttrice Barbara D’Urso ha svelato un retroscena ...

Barbara D'Urso su Canale 5 con nuovo programma di interviste - Fabrizio Corona tra i primi ospiti : Parte da Fabrizio Corona 'Live-Non è la D'Urso' il nuovo programma che Barbara D'Urso condurrà su Canale 5 da mercoledì 13 marzo in prime time. Finora data come possibile ma non certa, la notizia è ...

Non è la D'Urso - da domani c'è Barbara in diretta : 'Corona ospite per chiedermi scusa' : Stakanovista in tacco dodici, ecco Barbara D'Urso . Dopo i pomeriggi su Canale 5, Domenica Live, l'imminente Grande Fratello, la conduttrice regina di Canale 5 è pronta, da domani in prima serata, a ...

Barbara D'Urso - la bomba degli autori su Non è la D'Urso : perché Mediaset rischia grosso - senza motivo - : Tre certezze della vita: 1, La mamma. 2, La fede per la squadra del cuore. 3, Barbara D'Urso che detesta stare a casa. Il punto 3, in particolare merita approfondimenti. La Barbara nazionale, domani, ...