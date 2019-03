Barbara d' Urso | L' azienda vorrebbe farmi tornare a fare Domenica Live per cinque

blogo

(Di mercoledì 13 marzo 2019)mette le paillettes e l'abito bello per trasferirsi alla sera. Domani, mercoledì 13 marzo, debutterà- Non è la d'ovvero il ritorno al prime time (con un programma di parola) did'. Un esperimento simile era già stato testato nel 2011, con Stasera che sera, senza grande successo. Stavolta ci sono tutti gli ingredienti perbene. Il parterre di ospiti, anzitutto: da Heather Parisi alla famiglia Carrisi, passando per il fratello rinnegato della Principessa Meghan. Nonostante non compaia negli spot in onda, né nel comunicato ufficiale di lancio, ci sarà anche Fabrizio Corona. Lo ha confermato l'instancabile padrona di casa durante un aperitivo informale con le testate web."Già da parecchio tempo, in vari modi, Corona ha tentato di chiedermi scusa. Quando è uscito di galera sono accadute delle cose, una poco carina nei confronti di mio ...

