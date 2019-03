Bancarotta azienda | sequestri 20 milioni

De Tomaso - i Rossignolo condannati per la Bancarotta dell’azienda delle auto di lusso : L’imprenditore Gian Mario Rossignolo e il figlio Gianluca sono stati condannati dal Tribunale di Torino per la bancarotta della De Tomaso, azienda torinese specializzata in auto di lusso che è fallita nel 2012. I giudici hanno inflitto una pena di 5 anni e 6 mesi al padre, ex manager della Zanussi e della Telecom, e 4 anni e 10 mesi al figlio. I Rossignolo, insieme ad altre sei persone, sono stati condannati a vario titolo per bancarotta, truffa ...