Autovelox | non solo segnaletica | occorre la chiara visibilità della pattuglia

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La sentenza pubblicata in data 05 marzo 2019 n. 6407Corte di Cassazione sez. VI civile, trova spunto dal ricorso presentato dal ricorrente, per proporre opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale, per violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S., rigettato nel merito dal Tribunale.In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un’apparecchiatura di rilevamento di velocità era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la “” dell’apparecchio e degli agenti accertatori.Il dettato normativo di cui all’art. 142 C.d.S. comma 6-bis, prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamentovelocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, ...

