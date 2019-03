Auguri Festa del papà 2019 | immagini da inviare su Whatsapp e Facebook

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019)deldasuCome abbiamo già fatto a Natale o per altre ricorrenze cercheremo di dare qualche buon consiglio sul modo migliore per fare gliin occasione delladel. Infatti il 19 marzo, oltre che gliper San Giuseppe, ci sarà da fare glianche a tutti idelcorrono sullo smartphone Col dilagare dei nuovi canali e mezzi di comunicazione in molti casi glicorrono sullo smartphone. In particolare sono tantissime le persone che utilizzano sia per le loro conversazioni che per gli. Un sistema di messaggistica istantanea diffusa a livello planetario che dà la possibilità di, oltre ai messaggi di testo, anche foto--video.e i social network Se– gruppi a parte – è lo strumento per rivolgere ...

NadiaToffa : Bella gente! Continuano ad arrivarmi auguri per la festa della donna. Ma cosa festeggiamo? I femminicidi?! I salari… - chetempochefa : Tanti auguri #LucioDalla! Oggi #4Marzo è la festa di Lucio, che noi abbiamo festeggiato ieri a #CheTempoCheFa con… - DarioNardella : Davvero ogni giorno dovrebbe essere la vostra festa. Questi fiori per il mio amore Chiara, che è tutto per me. Augu… -