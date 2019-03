Atelier Emé ha presentato la nuova collezione sposa 2020 ispirata al mondo delle favole

Emé in wonderland – Atelier Emè presenta la collezione sposa 2020 e party A/I 2019 [GALLERY] : Atelier Emè presenta la collezione 2020 sposa e party autunno inverno 2019: “Emé in wonderland. Come in una fiaba, immerse in un mondo fatato e magico, di nuvole di tulle e organza, ricami delicati e pizzi” Atelier Emé, la maison italiana di abiti da sposa, il 7 marzo presenta la collezione 2020 sposa e party A/I 2019 nella cornice del prestigioso Headquarter del Gruppo Calzedonia a Verona. Una sfilata attesissima, immersa in atmosfere ...