Astronomia | “fratelli” stellari nel mirino dei telescopi VLT

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Sono giovani, hanno una stazza considerevole e tengono ben stretti i loro ‘fratellini’: è questo l’identikit di due stelle massicce, che formano altrettanti sistemi binari insieme a compagne situate a distanza ravvicinata. Le due coppie sono state classificate con i codici alfanumerici Pds 27 e Pds 37; in particolare – spiega Global Science – i due astri di Pds 27 detengono il record di prossimità in una configurazione di questo genere perché sono divisi da soli 4,5 miliardi di chilometri. La scoperta di questi due sistemi, realizzata grazie aiVlt dell’Eso, è al centro di uno studio internazionale coordinato dall’Università di Leeds; il saggio è stato appena pubblicato su Astronomy & Astrophysics (articolo: “Resolving the Myso binaries Pds 27 and Pds 37 with Vlti/Pionier”).La struttura binaria è piuttosto frequente nei processi di formazione stellare e ...