Asia-Pacific in contrazione Nikkei 225 in calo dello 0 | 99%

Borse Asia-Pacifico ripiegano su rallentamento economia cinese : Le Borse dell'area Asia-Pacifico oggi sono generalmente fiacche a causa delle preoccupazioni per le prospettive dell'economia cinese dopo che il governo ha ridotto le previsioni di crescita per il 2019 rispetto allo scorso anno.

Borse Asia-Pacifico in calo - pesano dati Cina - Usa : ... dopo aver toccato i massimi da quattro mesi, a causa dei nuovi dati dalla Cina che alimentano timori sulle pressione deflazionista nella seconda economia mondiale. I dati indicano che i prezzi alla ...

Softball - Italia sesta nell’Asia Pacific Cup dopo la sconfitta con l’Australia. Vittoria finale alla Cina : L’Italia chiude al sesto posto l’Asia Pacific Cup, terminando con una sconfitta contro l’Australia il proprio cammino a Sydney nella partita valevole per la quinta posizione nel torneo. L’Australia, già vincitrice sulla Nuova Zelanda poche ore prima, passa subito in vantaggio con triplo di Cameron e singolo di White. Dal primo inning fino al sesto non accade nulla di particolare, visto che Greta Cecchetti e Sandra Holden ...

Softball - l’Italia prosegue l’Asia Pacific Cup con una vittoria e una sconfitta. Domani l’ultima partita : Penultima giornata di Asia Pacific Cup per l’Italia del Softball: così come nel primo giorno di partite, arrivano una vittoria e una sconfitta nella notte australiana. La vittoria arriva contro la Nuova Zelanda, piegata con un 5-2 arrivato dopo una certa lotta. Apre un errore della difesa azzurra che costa un punto, subito pareggiato Amanda Fama con un solo-homer a sinistra. Erika Piancastelli sfrutta tutte le opportunità che arrivano dopo ...

Softball - doppia sconfitta per l’Italia nella seconda coppia di partite dell’Asia Pacific Cup : L’Italia continua il suo percorso nell’Asia Pacific Cup di Softball con due sconfitte, che fanno salire il computo totale a tre, contro un’unica vittoria. La prima sconfitta della seconda coppia di partite è giunta contro Cina Taipei: un 3-4 vissuto sul lungo duello tra Greta Cecchetti e Ying Hsin Lin, capaci di dar modo alla partita di protrarsi fino all’undicesimo inning. Tutti i punti arrivano oltre la settima ripresa: ...

Softball : l’Italia comincia l’Asia Pacific Cup con una vittoria ed una sconfitta : L’Asia Pacific Cup dell’Italia comincia in maniera mediamente positiva: le azzurre prima mettono a segno una brillante vittoria, poi rimediano una sconfitta piuttosto pesante nelle dimensioni. Il successo giunge contro l’Australia, sconfitta per 3-0 con Greta Cecchetti che concede soltanto una valida alle avversarie. Il vantaggio, al terzo inning, è opera di Amanda Fama, che su errore difensivo corre a casa dalla seconda base ...

Softball - l’Italia chiude le partite di preparazione all’Asia Pacific Cup con una sconfitta contro Cina Taipei : Finisce con una sconfitta la preparazione dell’Italia all’Asia Pacific Cup di Softball: le azzurre di Enrico Obletter sono state sconfitte per 12-3 da Cina Taipei. La partita non ha mai visto le nostre giocatrici in grado di incidere, se si eccettua un solo-homer di Erika Piancastelli. Curiosamente, il bilancio con le asiatiche, in questi giorni, è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’Asia Pacific Cup vedrà scendere ...

Softball : iniziato il cammino dell’Italia nello stage in Australia che precede l’Asia Pacific Cup : Il viaggio dell’Italia del Softball dall’altra parte del mondo, in Australia, è cominciato. Le azzurre stanno giocando alcune partite di preparazione all’Asia Pacific Cup. La Nazionale del manager Enrico Obletter ha giocato due partite contro Cina Taipei: nella prima nessuna delle due squadre è riuscita a mettere a segno punti, nella seconda ha invece vinto l’Italia per 4-1 con notevole contributo di Giulia Longhi, in ...

Macao è stata valutata come un'economia "libera" nell'area dell'Asia-Pacifico, classificandosi al nono posto su 43 fra le economie della...

Borse Asia-Pacifico positive su ottimismo dialogo Usa-Cina - petrolio sale : ... sostenute dal crescente ottimismo riguardo un accordo tra Stati Uniti e Cina sul commercio che eviti un confronto a tutto campo a danno dell'economia mondiale. Le speranze di progressi nel negoziato ...