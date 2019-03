Arte Leonardo | genio scientifico in anticipo anche su Galilei

Leonardo pArtecipa a progetto ARCSAR per sviluppo sostenibile e sicurezza Artico : Leonardo è orgoglioso di partecipare al progetto ARCSAR come partner industriale di riferimento, consapevole che la tecnologia sia un asset a beneficio della collettività. Promosso dall'Unione Europea ...

#STEMintheCity tra “Arte e Scienza” - la terza edizione s’ispira al genio di Leonardo : #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano – in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni Unite – giunge alla terza edizione. Il suo obiettivo è di promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come base formativa per le nuove generazioni e per rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze da questi percorsi di ...

Leonardo e l’acquisto di Vitrociset : il closing slitta a data da destinarsi. Chiesto il sequestro di pArte delle quote : Si doveva chiudere prima di Natale. Verrà invece probabilmente archiviata entro quest’anno, anche se non è ancora stata fissata una data. Si allungano così i tempi per l’acquisizione di Vitrociset da parte di Leonardo-Finmeccanica. L’operazione venne decisa a sorpresa il 7 settembre 2018 con una mossa che mise fuori gioco la coppia Fincantieri-Mer Mec. Da quell’inedito scontro fra le due aziende partecipate dal Tesoro ...

Piatek Milan - Perinetti : “aspettiamo l’offerta”. Leonardo non pArte per Gedda : Piatek Milan – “Dal Milan non mi è arrivata una proposta, ma un interessamento”. Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti parla di calciomercato dai microfoni di RMC Sport: l’argomento del giorno è Krzysztof Piatek, entrato prepotentemente nel mirino dei rossoneri. Vediamo l’evoluzione della trattativa. Piatek Milan, le parole di Perinetti “Ora il Milan è […] L'articolo Piatek Milan, Perinetti: ...

Leonardo - il disegno tra Arte e scienza : Allestita dal 15 aprile al 14 luglio, l'esposizione indaga le ricerche tra arte e scienza svolte attraverso la tecnica del disegno dall'artista nel corso della sua vita, dalla giovinezza alla ...