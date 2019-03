Arresti dei vertici Blutec | la difesa | ' Tutti i fondi pubblici usati nel progetto di

Mafia - 32 Arresti dei CC a Palermo : 6.47 Smantellato il mandamento mafioso di Porta Nuova di Palermo. I Carabinieri hanno arrestato 32 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso,concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, favoreggiamento aggravato, trasferimento fraudolento di valori, sleale concorrenza aggravata dalle finalità mafiose,spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. ...

Furti - spaccio - rapine - blitz dei Carabinieri a Termini : tre Arresti e 13 denunce : Tre persone arrestate, 13 denunciate e 10 proposte per 'Daspo urbano' è il bilancio di un servizio straordinario di controllo nell'area della Stazione Termini, piazza dei Cinquecento e vie limitrofe, ...

Scacco matto alla paranza dei bambini - 11 Arresti : Con l'arresto di 11 persone ritenute affiliate al clan camorristico Sibillo, attivo nel centro storico di Napoli, si può dire fortemente depotenziato il potere criminale della cosiddetta "paranza dei bambini", il gruppo camorristico che ha seminato terrore e morti anche per la violenta contrapposizione con il clan Buonerba-Mazzarella per acquisire il controllo degli affari illeciti nelle zone di Forcella, della Maddalena, dei Tribunali e, più in ...

Scacco matto alla paranza dei bambini - 11 Arresti : Con l'arresto di 11 persone ritenute affiliate al clan camorristico Sibillo, attivo nel centro storico di Napoli, si può dire fortemente depotenziato il potere criminale della cosiddetta "paranza dei bambini", il gruppo camorristico che ha seminato terrore e morti anche per la violenta contrapposizione con il clan Buonerba-Mazzarella per acquisire il controllo degli affari illeciti nelle zone di Forcella, della Maddalena, dei Tribunali e, più in ...

Mafia : blitz dei carabinieri a Trapani - 25 Arresti : Oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 25 esponenti della Mafia trapanese. Il provvedimento, emesso dal gip ...

Calabria - braccianti stranieri sfruttati : Arresti dei carabinieri : Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Reggio Calabria per sfruttamento di braccianti stranieri, mentre altre due sono state sottoposte all'obbligo di firma. I cinque, secondo i militari, ...

Mafia e voto di scambio - blitz dei carabinieri : 25 Arresti a Trapani : I carabinieri di Trapani hanno arrestato 25 persone per associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e danneggiamento. Tra gli arrestati, oltre ai vertici del mandamento di ...

Rapine a cacciatori - 7 Arresti dei Cc : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 26 FEB - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, in esecuzione di un'...

'Rischio reiterazione dei reati' : spiegati così gli Arresti domiciliari ai genitori di Renzi : Cosa dice l'ordinanza di 96 pagine che ha messo ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli accusati dai magistrati fiorentini di bancarotta fraudolenta e fatture false. Gli interrogatori di garanzia ...

Camorra - le mani dei Casalesi fino a Venezia : 50 Arresti : La Camorra allunga i suoi tentacoli fino a Venezia . Dalle prime ore dell'alba la polizia del capoluogo veneto e il G.I.C.O. del nucleo di polizia economico-finanziaria Trieste, stanno eseguendo - in ...

Le reazioni della politica agli Arresti dei genitori di Renzi. Parola d’ordine M5s : “Non commentate” : Tra le prime reazioni agli arresti domiciliari dei genitori di Matteo Renzi, si registra quella del leader di Forza Italia. "Una cosa dolorosa, che non sarebbe accaduta se la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, tema che è assolutamente urgente" afferma Silvio Berlusconi, ribadendo la sua storica posizione sulla separazione tra giudici e pm. L'ex premier aggiunge che è "da cambiare la custodia cautelare che ...

Matteo Renzi - la lezione di Giorgia Meloni sugli Arresti dei genitori : il vecchio sospetto sugli affari : La decisione della procura di Firenze di arrestare i genitori di Matteo Renzi non ha sorpreso Giorgia Meloni, che da anni solleva dubbi sulla gestione dei familiari dell'ex premier delle proprie ...

Camorra - blitz nel rione Sanità a Napoli : 30 Arresti. Colpito il clan dei Sequino : Colpo al clan camorristico dei Sequino di Napoli. I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato circa 30 persone ritenute affiliate alla famiglia che opera nel rione Sanità. Il clan si contende il predominio sugli affari illeciti con i Vastarella anche attraverso le “stese“, raid a colpi di pistola a scopo intimidatorio nelle zone di appannaggio della cosca rivale. Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal ...

Guarda la sua fidanzata e lui lo travolge con auto : 4 Arresti a Paternò. Il video dei Carabinieri : Investito e massacrato di botte per aver Guardato una ragazza. È quanto ha subito un 21enne di Paternò che è stato ricoverato in ospedale. In carcere con l’accusa di tentato omicidio sono finiti invece Venero Giovannino Nicolosi, 26 anni – che ha costretto la fidanzata ad assistere al tentato omicidio – il padre, il fratello e il cognato, tutti responsabili di aver aggredito gli amici del 21enne che cercano di soccorrerlo e ...