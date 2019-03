Appuntamento con Bayern Monaco-Liverpool | ecco dove vedere la gara in Tv

Nuovo Appuntamento con MasterChef : per i cuochi una 'mission impossible' e l'esterna con vista sul Cupolone : È il momento delle prove più emozionanti, difficili ed elettrizzanti, a MasterChef Italia . L'emozione di una Mystery Box in cui gli aspiranti chef dovranno riproporre i piatti grazie ai quali hanno ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 marzo 2019. Su Rai3 nuovo Appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.30: Coppa Italia – Bayern Monaco-Liverpool Si chiude il tabellone degli ottavi di finale di Champions League con le ultime partite valide per il ritorno. Tra queste c’è la super sfida Bayern Monaco-Liverpool che riparte dallo 0-0 interlocutorio dell’andata ad Anfield Road e si presenta inoltre con un bilancio dei 6 precedenti in equilibrio perfetto (una vittoria per parte e 4 pareggi). Ai reds sarà ...

Replica su RaiPlay de 'Il nome della rosa' : share in calo nel secondo Appuntamento : Ieri sera è stata trasmessa su Raiuno la seconda puntata della fiction tratta dall'omonimo romanzo di Umberto Eco, "Il nome della rosa". Nel secondo appuntamento, un nuovo omicidio sconvolge il convento, mentre il frate francescano Guglielmo e il suo allievo Adso continuano ad indagare sui misteriosi delitti che si stanno consumando all'interno dell'Abbazia. La puntata andata in onda lunedì 11 marzo sulla rete ammiraglia della Rai è disponibile ...

Roma - ogni notte Appuntamento coi furti con scasso : Roma, ogni notte appuntamento coi furti con scasso – Ormai non c’è notte a Roma senza una serie di furti con scasso. Non succede in periferia, nella solita periferia dimenticata da Dio, dalla polizia e dai carabinieri. Succede al centro della capitale, in Prati, a poca distanza dalle sedi delle forze dell’ordine. A essere presi di mira sono farmacie, bar, panetterie, macellerie, negozi di abbigliamento. Tra le ultime vittime, ...

“La mobilità sostenibile e veicoli elettrici” : Appuntamento con il III Rapporto di Repower sulla e-mobility - in Italia e nel mondo : Verrà presentato stasera a Garage Italia, alla presenza di Marco Granelli, Assessore alla mobilità e Ambiente del Comune Milano, e dell’AD di Repower Italia Fabio Bocchiola la terza edizione del White Paper di Repower “mobilità sostenibile e veicoli elettrici” che fa il punto sullo scenario della mobilità sostenibile in Italia e nel mondo. Alla presentazione interverranno inoltre: Alberto Viano, A.D. LeasePlan Italia e Alessandro Lago, Direttore ...

Replica Il nome della rosa - il secondo Appuntamento in streaming su RaiPlay : Continua l'appuntamento settimanale con la grande fiction d'epoca targata Rai. Questa settimana, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata de Il nome della rosa, la serie tv ispirata all'omonimo capolavoro letterario di Umberto Eco. Nel secondo appuntamento di lunedì 11 marzo Guglielmo di Baskerville dovrà indagare su un nuovo omicidio che avrà luogo nell'abbazia e dovrà affrontare una sua vecchia conoscenza del passato che si dimostrerà ...

Caffè filosofico - 'Appuntamento al buio' quello conclusivo a Campobasso : ... il lavoro, il fenomeno delle migrazioni, la situazione delle donne in Italia, il rapporto giovani- mondo adulto-anziani". L'ultimo incontro è un appuntamento al buio: i primi 8 partecipanti ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti - decimo Appuntamento : Suor Angela fugge dal convento insieme a Mattia : La fiction 'Che Dio ci aiuti 5' ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Le Anticipazioni del primo episodio del decimo appuntamento della quinta stagione, in onda il 21 marzo dalle ore 21:25 e intitolato "Addio", svelano che ci saranno diversi colpi di scena al convento. Ci saranno dei ritorni inaspettati e diverse partenze improvvise. Suor Angela si vedrà costretta a prendere una decisione difficile, che creerà attimi di tensione. La religiosa ...

Spoiler La porta rossa - quinto Appuntamento : Vanessa continua a frequentare Federico : Dopo la messa in onda dei primi quattro appuntamenti, mercoledì 13 marzo verrà trasmessa la quinta puntata de 'La porta rossa 2'. Il commissario Cagliostro si trova alle prese con nuove indagini per risolvere alcune vicende che lo preoccupano. Gli Spoiler del nono episodio del quinto appuntamento, in onda sul piccolo schermo mercoledì 13 marzo, fanno notare che Vanessa e Federico continueranno la loro frequentazione. Il rapporto tra i due medium ...

TV - RAI1 : “Il nome della rosa” - 2° Appuntamento con la serie tratta dal libro di Umberto Eco : Dopo il grandissimo successo della prima puntata, lunedì 11 marzo RAI1 manda in onda la seconda parte de “Il nome della rosa” con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, con Sebastian Koch, James Cosmo, Antonia Foteras e con Michael Emerson e la regia di Giacomo Battiato. In questa ...

Che Dio ci aiuti - Appuntamento del 14 marzo : Azzurra vuole partire con Athos : La serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5' continua a stupire il pubblico. Dopo la messa in onda dell'ottava puntata, la fiction torna in televisione il 14 marzo con un nuovo appuntamento, sempre in onda su Rai 1. Si tratta della nona puntata, composta da due episodi (17 e 18). Gli spoiler del diciassettesimo episodio della nona puntata (dal titolo "Istruzioni per crescere") svelano che Suor Angela sarà chiamata a risolvere delle problematiche ...

Deejay Xmasters Winter Tour : conclusa la terza edizione - Appuntamento a luglio per la sessione estiva : Concluso il Deejay Xmasters Winter Tour. appuntamento a Senigallia dal 13 al 21 luglio. Con il weekend old school a Madesimo si conclude la terza edizione del Winter Tour più action d’Italia. appuntamento a luglio sulla Spiaggia di Velluto per l’ottava edizione dei Deejay Xmasters Dopo 8 settimane in giro per il Nord Italia, cinque tappe nei migliori ski resort italiani, 4 regioni attraversate ed oltre 25.000 persone coinvolte, si conclude ...