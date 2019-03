Applausi per Allegri | ma una domanda sorge spontanea | Juventus arrembante | ma perchè solo

Applausi al Napoli per il tweet di complimenti alla Juventus : È l’abc dello sport No, il dibattito no. Il Calcio Napoli, ieri sera, al fischio finale di Juventus-Atletico Madrid, ha fatto i complimenti su Twitter alla squadra di Allegri. complimenti alla @Juventusfc ! Una grande prestazione. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 12 marzo 2019 Un bel po’ di tifosi non l’hanno presa bene. Problemi loro. Rispettabile la tesi di chi non l’avrebbe fatta. Rispettabile ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia : il cuore di Giacoppo - gli Applausi per Tempesti : Nello scorso fine settimana a Bari è stata assegnata la Coppa Italia di Pallanuoto: ennesimo trionfo per la Pro Recco, che ha spazzato via tutte le contendenti, inclusa Brescia in Finale. A restare più a lungo in partita forse proprio l’Ortigia, poi quarta dopo aver perso la Finale con la Sport Management. Di seguito i migliori Italiani della Final Eight di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): un’ira di Dio nei tre giorni. ...

C'è posta per te - Daniele trova il papà ma poi si rifiuta di vederlo : Applausi in studio : Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te, durante la quale abbiamo visto che sono state raccontate delle nuove storie ricche di colpi di scena. Una di queste ha avuto come protagonista Daniele, un giovane ragazzo che ha chiesto aiuto alla trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi per ritrovare suo padre, che non vedeva ormai da ben trent'anni. L'uomo è stato ritrovato dalla redazione, ma ...

Vacantiandu - risate e Applausi a scena aperta per De Silva e Procopio : Le nozze Esposito-De Rose diventano un chiaro matrimonio di interesse e l'intera commedia, pur mantenendo gli schemi della comicità popolare, è una feroce allusione alla attuale situazione politica ...

Un mix tra canto e recitazione Quanti Applausi per «Tangeri» : Tiberia de Matteis Pochi elementi scenici essenziali, eleganti e pertinenti proiezioni, la magia della musica, il talento canoro e interpretativo di un artista completo e duttile come Gianni De Feo ...

Napoli - San Giorgio : Applausi e pianti per i tre accusati di violenza su una ragazza : In questi giorni nel napoletano, precisamente nella zona di San Giorgio a Cremano, si è consumato un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni nell'ascensore della circumvesuviana. Gli aggressori sono stati tre e sono stati tutti riconosciuti. Si tratta di Antonio Cozzolino, Alessandro Sbrescia e Raffaele Borrelli. I tre protagonisti della vicenda sono stati trattenuti in commissariato dalle ore 2.00 alle ore 8.30 del mattino. ...

Di Martedì e gli effetti della non-diretta. La copertina di Gene Gnocchi in onda senza risate e Applausi : Una copertina senza risate e applausi. E’ successo a Gene Gnocchi durante l’ultimo appuntamento di Di Martedì. Il blocco andato in onda poco prima di mezzanotte è stato infatti proposto ‘a secco’, senza che vi fosse il minimo coinvolgimento dello studio, né tantomeno di Giovanni Floris.L’effetto televisivo giunto a casa è stato quello di una doppia registrazione, con lo sketch estrapolato dal talk, a sua volta non in diretta.prosegui la ...

VOLLEY / La Consar Ravenna si arrende ai campioni d'Italia del Perugia fra gli Applausi : La cronaca della partita Le due squadre picchiano subito forte al servizio: un ace e un errore per Ravenna, una ce e due errori per Perugia e avvio punto a punto. Poi due errori di Rychlicki mandano ...

Milan-Sassuolo : al 13'Applausi per Astori : MILANO, 2 MAR - Gli applausi di tutto lo stadio e anche dei giocatori in campo per Milan-Sassuolo hanno salutato Davide Astori, il difensore della Nazionale scomparso un anno fa, lo scorso 4 marzo, ...

Napoli - catturato il super boss della Camorra Marco Di Lauro. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali». Applausi per la cattura : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano....

Mondiali di ciclismo su pista – Letizia Paternoster d’argento nell’Omnium in Polonia : Applausi per la campionessa azzurra : Una fantastica Letizia Paternoster al vertice dell’omnium olimpico: l’azzurra d’argento ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia Splende l’argento di Letizia Paternoster nella disciplina olimpica dell’Omnium. Una medaglia di spessore che avrebbe potuto essere oro. Soli 2 punti separano Letizia dall’olandese Kirsten Wild, salita sul gradino più alto del podio. Letizia è il futuro, classe 1999, e questa è la sua prima ...

Cagliari-Inter : al 13' Applausi per ricordare Astori : A Cagliari ha vissuto 6 stagioni importanti, quelle in cui Davide Astori si è affermato nel grande calcio. E la Sardegna Arena è stato il prima stadio a rendere omaggio alla sua memoria in questo ...