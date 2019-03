Anticipazioni Il Segreto | Fernando lascia Puente Viejo | l’addio a Maria

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 18-24 marzo 2019 : Gonzalo Ritorna ed Uccide Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2019: Isaac ed Antolina si sposano! Gonzalo spara a Francisca in presenza del Mesia! Anticipazioni Il Segreto: Don Amancio smaschera Elsa ma non riesce a raccontare la verità in quanto resta vittima di un brutto incidente! Antolina e Isaac, intanto, vengono dichiarati marito e moglie per la disperazione di Elsa! Gonzalo Ritorna improvvisamente a Puente Viejo ed Uccide donna ...

Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2019 : Scontro di fuoco tra Saul e Prudencio : I due fratelli Ortega si rivedono dopo tanto tempo e tra loro si riaccende l'odio. Saul intima al minore di non mettersi in mezzo nel piano di salvataggio di Francisca e Raimundo.

Il Segreto - Anticipazioni al 22 marzo : la Laguna interrompe le nozze - Raimundo libero : Nuove e appassionanti episodi della soap Il Segreto andranno in onda anche la prossima settimana su Canale 5 nel consueto orario delle 16:30 circa. Nelle puntate trasmesse da domenica 17 marzo a venerdì 22 marzo, vedremo finalmente che Raimundo e donna Francisca verranno liberati, mentre Fulgencio morirà per mano di Fernando. A Puente Viejo è tutto pronto per le nozze di Isaac e Antolina mentre Elsa sta facendo di tutto per impedire il ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019: Onesimo cerca in tutti i modi di vendere le sue radio, intanto la situazione alla Villa si fa sempre più incandescente… Prudencio ormai è costretto ad arrendersi… Isaac, dopo aver attentamente esaminato la situazione, preferisce fare un passo indietro e sposare Antolina, pur sapendo che ciò farà soffrire molto sia lui e sia Elsa… Da non perdere: diventa ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata in prima serata di martedì 12 marzo 2019 : : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 12 marzo 2019 in prima serata: Antolina risulta fuori pericolo, ma il dottor Zabaleta per ora vuole tenerla sedata per accelerarne la guarigione. Consuelo, comunque, crede che Antolina abbia simulato di volersi togliere la vita per obbligare Isaac a sposarla. Intanto proprio Isaac, temendo che Antolina possa ripetere il folle gesto, chiede ad Elsa di andarsene da casa loro… Fernando chiede a ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac è obbligato ad allontanare Elsa dopo il tentato suicido di Antolina, ad Acacias Diego rinuncia alle cure necessarie a salvargli la Vita.

Il Segreto - la sorte di Antolina svelata Anticipazioni : Tutto ruota intorno ad Antolina e al suo terribile tentativo di suicidio nel nuovo appuntamento de Il Segreto. A salvarla era stato l’intervento di Elsa che prestandole un primo soccorso aveva impedito che l’insano gesto, nato dopo che Isaac l’aveva lasciata, avesse successo. Nella puntata serale della soap spagnola in onda il 12 marzo alle 21,25 su Rete Quattro si riparte dalla sorte della ragazza e dal malore di Adela che era ...

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita - serale di oggi : Elsa se ne va di casa - Diego sta male : Buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto che oggi 12 marzo potranno seguire ben due episodi delle loro serie televisive preferite. Oltre al tradizionale appuntamento pomeridiano, infatti, le telenovelas troveranno spazio anche in prima serata su Rete 4: per primo andrà in onda Il Segreto a partire dalle ore 21:30, al termine della fascia quotidiana con Stasera italia. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno fino alle ore ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 marzo 2019 : anticipazioni settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019: Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare Francisca e Raimundo, anche se Fernando uccide Fulgencio prima che quest’ultimo parli. Consuelo, provocata da Antolina, le dice chiaramente cosa pensa di lei. Più tardi, la biondina si trova costretta a rispondere alle domande di Elsa, che le domanda come fa a sapere le circostanze in cui è morta la ...

Anticipazioni Il Segreto : Isaac accusa Elsa come responsabile dell'aborto di Antolina : La telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo non smette di appassionare il pubblico. Nelle prossime puntate italiane, Antolina, Isaac Guerrero, e la rediviva Elsa Laguna, continueranno ad essere i protagonisti principali. La moglie del carpentiere dopo aver ucciso Amancio, e aver tentato numerose volte di sbarazzarsi anche della sua ex padrona, metterà per la seconda volta a rischio la sua vita. L’ex ancella che in precedenza ...

Il Segreto - Anticipazioni : ELSA sviene dopo un litigio con ANTOLINA e… : Il rapporto tra ELSA (Alejandra Meco) e ANTOLINA (Maria Lima) non farà altro che peggiorare nelle prossime settimane e, come abbiamo anticipato in precedenza, tutto prenderà una piega inaspettata non appena a Il Segreto la Laguna confesserà di avere rubato a Matias (Ivan Montes) e a Marcela (Paula Ballesteros) 500 pesetas. La donna, ovviamente, verrà cacciata dalla locanda e dovrà trovare un nuovo alloggio in cui stare… Grazie alle anticipazioni ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando scopre che Maria gli ha mentito : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sono sempre più travolgenti. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, svelano che Fernando Mesia (Carlos Serrano) andrà su tutte le furie dopo aver fatto una scoperta. Il figlio del defunto Olmo verrà a conoscenza che Maria Castaneda (Loreto Mauleon) gli ha mentito sul rapporto con il marito Gonzalo Castro (Jordi Coll). Nello specifico il ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Don Anselmo in crisi lascia Puente Viejo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Anselmo in crisi dopo la confessione a Meliton Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna, Don Anselmo prende una dura decisione. I telespettatori vedranno il prete pronto a togliersi la vita. Ma per quale motivo si ritrova a fare questa terribile scelta? Precedentemente, Carmelo e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Anselmo in crisi lascia Puente Viejo proviene ...