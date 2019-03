Anticipazioni Chi l' ha visto 2019 | puntata di mercoledì 13 marzo - Super Guida TV

Cast e personaggi di Chicago PD 6 dal 12 marzo su Premium Crime : le Anticipazioni dei primi episodi : Cast e personaggi di Chicago PD 6 terranno compagnia al pubblico di Premium Crime a partire da oggi, 12 marzo, con un singolo episodio a settimana anche se il secondo è già andato in onda nei giorni scorsi per il maxi crossover con Chicago Fire e Chicago Med. La corsa riprenderà oggi, sin dal primo episodio del nuovo capitolo e sarà Premium Crime ad ospitare la serie sia su Mediaset che su Sky dove la rete è visibile per gli abbonati ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Andrea Dal Corso Macchia la Sincerità di Teresa Langella! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Dal Corso e Teresa Langella entrano in studio raggianti e felici. Qualcosa però turba la loro serenità ed in breve tempo, scoppia il putiferio! Cosa è accaduto tra i due? Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: in studio ospiti per una puntata speciale, Andrea Dal Corso e Teresa Langella! I due hanno trasCorso due giorni insieme! Una parola di troppo, fa scoppiare la lite! In queste ore ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Ramon picchiato da Felipe - Antonito rinnega il padre : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni spagnole dal 11 al 15 marzo, svelano che Ramon verrà aggredito da Felipe, mentre Genoveva ruberà un oggetto a casa del marito Samuel. Infine Antonito avrà una durissima discussione con il padre. Una Vita: i vicini contro Ramon Dagli spoiler spagnoli di Una Vita, in onda questa settimana in Spagna, svelano che ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Don Anselmo lascia la parrocchia - Emilia sequestrata : Le Anticipazioni spagnole della telenovela Il Segreto svelano che uno dei personaggi storici della soap potrebbe abbandonare il cast. Si parla del simpatico Don Anselmo, interpretato da Mario Martin. Nelle prossime puntate, forse in onda a metà marzo, Emilia e Alfonso verranno sequestrati e i rapitori chiederanno un lauto riscatto per la loro liberazione. Spoiler spagnoli Il Segreto: Don Berengario unico parroco Don Anselmo è un personaggio ...

Il silenzio dell'acqua/ Anticipazioni : chi ha ucciso Laura? - 10 marzo 2019 - : Il silenzio dell'acqua, Anticipazioni del 10 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. Matteo sotto accusa: Luisa estromette Andrea dal caso.

Anticipazioni Isola dei Famosi : Marcuzzi mette a rischio i naufraghi : Alessia Marcuzzi: tutti i naufraghi in nomination. Le Anticipazioni dell’Isola dei Famosi Lunedì 11 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi. Quella appena trascorsa è stata una settimana decisamente turbolenta, caratterizzata da numerosi scontri tra Ghezzal e Luca Vismara ma anche tra Soleil Sorge e Stefano Bettarini e tra quest’ultimo e Kaspar Capparoni contro tutto il resto del ...

La porta rossa - Anticipazioni 13 marzo : Jonas e Silvia i personaggi chiave del mistero : Su Rai 2 ogni mercoledì va in onda una puntata della seconda stagione inedita de La porta rossa. La serie tv con Gabriella Pession e Lino Guanciale è giunta quasi al termine. Sono già andati in onda otto dei dodici episodi di cui è composta la stagione. Gli ultimi quattro saranno trasmessi il 13 e il 20 marzo. La serie, nata dalla creatività di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è quasi in dirittura d'arrivo, eppure i misteri sono tanti e ...

Anticipazioni Uomini e donne : Manuel è una vecchia conoscenza della Cavaglià : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e donne, come i fan hanno potuto vedere nella puntata del Trono Classico trasmessa ieri 8 marzo su Canale 5. Dopo la delusione per la mancata scelta di Lorenzo Riccardi, che le ha preferito Claudia Dionigi, la modella torinese è tornata in studio per confrontarsi con il "Cobra" e successivamente ha portato un pensierino a Maria De Filippi e Raffaella Mennoia. È stato in tale circostanza che le è ...

The Good Doctor 2 - la dottoressa Lim rischia la vita : Anticipazioni 10 marzo : Stavolta è la dottoressa Lim a essere seriamente in pericolo di vita: questo uno dei temi raccontati dalla puntata di domenica 10 marzo, in onda in prima serata su Rai2 dalle 21.25, di The Good Doctor, giunto alla seconda stagione sui canali italiani dopo il successo (in parte) inatteso della prima, trasmessa nel corso dell’estate 2018. Di seguito le anticipazioni delle nuove trame ora che la stagione ha appena passato il giro di boa. The ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Riceve i Fischi Del Pubblico! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Federica si elimina ed Andrea Zelletta la lascia andare. Il tronista bacia tutte e resta senza corteggiatrici! Angela nasti definisce pagliaccio un suo corteggiatore! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta è sulla stessa lunghezza d’onda di Claudia. Anche lui ha capito che Natalia non muove un dito per lui! Nel salotto dell’amore, poche ore fa si sono tenute le nuove ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Severo rischia il fallimento : Gli affari di Savero vanno male, ma prima di dichiarare la bancarotta, il Santacruz tenterà di sanare le sue finanze con un ultimo importante investimento.

Un posto al sole - amicizia a rischio tra Alex e Vittorio : Anticipazioni trame dall’11 al 15 marzo : Si rinnova anche questa settimana il consueto appuntamento serale con Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana nonché uno dei prodotti Rai più noti del panorama televisivo contemporaneo. La serie è ambientata a Napoli e ci hanno partecipato – e tuttora prendono parte – grandi talenti della recitazione tricolore. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime ...

C'è Posta per Te - le Anticipazioni : chi ha mandato a chiamare Francesco Monte... : Francesco Monte ha rivelato che comparirà nella prossima puntata di C'è Posta per Te. In tanti si sono chiesti chi sia stato a mandargli la busta, ipotizzando che potessero essere state Eva Henger o ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo il confronto Dal Corso chiede una seconda possibilità a Teresa : Il trono di Teresa Langella a Uomini e donne si è ufficialmente concluso con la puntata serale della scelta, trasmessa su Canale 5 lo sCorso 15 febbraio. In tale occasione, Andrea Dal Corso ha rifiutato di accettare la proposta della tronista e con il suo 'no' ha dato inizio a una serie di polemiche che ancora oggi stentano a placarsi. Il fatto che lui abbia evitato di spiegare le ragioni della sua decisione non è andato giù al pubblico del ...