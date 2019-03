Angeloni - BCE - - in Italia recessione "autoindotta" pesa su rallentamento Eurozona : La recessione in Italia è "autoindotta" , cioè determinata da precise scelte di politica economica, e sta pesa ndo sulla crescita dell' Eurozona "che rallenta" proprio a causa della frenata del Belpaese.

Crisi Carige - parla Angeloni (vigilanza Bce) : «Nozze via maestra per la banca» : parla l’esponente del Consiglio di vigilanza del MVU e rappresentante della BCE nel Meccanismo di risoluzione: «La Banca centrale europea è intervenuta per stabilizzare la governance ma non si sostituirà ai soci»...