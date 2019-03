Android Q è ufficiale | già disponibile al download in beta per i Google Pixel

Un port non ufficiale di Citra permette di emulare il Nintendo 3DS su Android : Citra per Android è un'emulatore non ufficiale della console portatile Nintendo 3DS che utilizza il front-end di Dolphin Emulator come interfaccia grafica e il port di Citra per Windows, MacOS e Linux. L'emulatore al momento è tutt'altro che perfetto con alcuni titoli che funzionano benone e altri che non si avviano oppure si bloccano. L'articolo Un port non ufficiale di Citra permette di emulare il Nintendo 3DS su Android proviene da ...

Carrellata di Asus ZenFone prossimi al rilascio di Android 9 Pie - la lista ufficiale : Non ci sono più dubbi sulla quantità dei modelli Asus ZenFone che riceveranno Android 9 Pie, senza più alcuna incertezza. Lo stesso produttore, nelle scorse ore, ha diramato un elenco completo degli esemplari che riceveranno il prossimo update nel corso di questo 2019: certamente più di qualche device era atteso con a bordo il firmware migliorativo ma, per qualche modello meno recente, la sorpresa di non saltare l'upgrade migliorativo non è ...

General Mobile GM 9 Plus è ufficiale con Android One e una buona scheda tecnica : General Mobile GM 9 Plus è un nuovo smartphone Android One presentato ufficialmente al Mobile World Congress 2019 attualmente in corso a Barcellona. L'articolo General Mobile GM 9 Plus è ufficiale con Android One e una buona scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Data ufficiale per l’aggiornamento Android Pie sul Samsung Galaxy S8 : conferme dalla Turchia : Arrivano ulteriori novità che dovrebbero rendere fiduciosi gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al pubblico che non vedere l'ora di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Una sorta di conferma rispetto alle notizie ufficiose riportate pochi giorni fa sulle nostre pagine, in cui vi avevamo anticipato che il rollout più atteso dagli utenti purtroppo non avverrà durante il mese di ...

Il 15 febbraio con Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 ufficiale - da dove parte il rilascio : Era nell'aria da giorni e ora è realtà: Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 nella sua versione ufficiale è in prima distribuzione in Europa. Dopo la quarta beta dell'aggiornamento diffusa solo 3 giorni fa, ecco che l'update definitivo giunge a far capolino per gli utenti finali, anche per quelli che non hanno affatto partecipato alla beta pubblica relativa allo smartphone. Come apprendiamo prontamente da SamMobile, il pacchetto software ...

Xiaomi Mi 8 SE riceve MIUI 10 Stabile con Android 9 Pie - Xiaomi Mi A2 la TWRP ufficiale : Xiaomi Mi 8 SE riceve la nuova versione Stabile di MIUI 20 basata su Android 9 Pie, mentre per Xiaomi Mi A2 è disponibile la versione ufficiale di TWRP. L'articolo Xiaomi Mi 8 SE riceve MIUI 10 Stabile con Android 9 Pie, Xiaomi Mi A2 la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

LG Q9 One con Android One e display QHD+ è ufficiale in Corea : LG Q9 One è stato appena annunciato in Corea, si tratta di uno smartphone Android One con specifiche tecniche interessanti e potrebbe arrivare in Europa al MWC 2019. L'articolo LG Q9 One con Android One e display QHD+ è ufficiale in Corea proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android (apk ufficiale e mod) : Fortnite è il famosissimo gioco multiplayer prodotto da Epic Games e ormai conosciuto da tutti, appartenente alla categoria sparatutto Battle Royale, che ha stracciato ogni record in questo campo. È attualmente il titolo più giocato al mondo, con oltre 200 milioni di giocatori iscritti sulle varie piattaforme (PC, console e smartphone) e 2,4 miliardi di guadagni realizzati nel solo […] Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android ...

Redmi Go ufficiale : ecco il primo Android Go della compagnia cinese : Redmi Go, il primo dispositivo con Android Go della compagnia cinese, viene svelato anzitempo da un sito filippino, con render e specifiche complete. L'articolo Redmi Go ufficiale: ecco il primo Android Go della compagnia cinese proviene da TuttoAndroid.

Non si perderà tempo coi Samsung Galaxy S9 TIM : replica ufficiale sul rilascio di Android Pie : Potrebbe non esserci un gap temporale significativo tra i Samsung Galaxy S9 no brand e quelli marchiati TIM, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie e la nuova interfaccia One UI. Dopo aver esaminato durante il weekend alcuni riscontri inerenti la durata della batteria dello smartphone post download (qui trovate qualche altro riferimento in merito), oggi 14 gennaio occorre analizzare la questione sotto un diverso ...

HONOR PLAY 8A è ufficiale in Cina : notch stondato e Android 9 Pie a 100 euro : Arriva in Cina HONOR PLAY 8A, il nuovo entry level con cui la casa cinese apre l'anno e gioca d'anticipo sul CES 2019. A poco più di 100 euro uno smartphone con a bordo Android 9 Pie, un disPLAY da 6,09 pollici con notch stondato e il nuovo Helio P35. L'articolo HONOR PLAY 8A è ufficiale in Cina: notch stondato e Android 9 Pie a 100 euro proviene da TuttoAndroid.