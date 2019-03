Andrea Ranocchia il Capitano non giocatore | pronto il rinnovo

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Come riporta il Corriere dello Sport in Edicola oggiilsenza fascia èa rinnovare il contratto con l’Inter.Il difensore, 31 anni compiuti il 16 febbraio, è in scadenza e sembrava ormai destinato all’addio, dopo aver iniziato la sua avventura in nerazzurro addirittura nel gennaio 2011, seppur con parentesi di sei mesi alla Sampdoria e all’Hull City.Il cambio di rotta del club nasce da una doppia prospettiva. Da un lato c’è l’atteggiamento del, che pur avendo poco spazio non ha mai ridotto o limitato l’impegno e quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare. Anche nelle due occasioni in cui Spalletti lo ha spedito a fare il centravanti.L’importante ruolo nello spogliatoio diSenza contare il ruolo nello spogliatoio, sempre positivo e orientato al gruppo: insomma, una sorta dinon. ...

