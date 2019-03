Andamento cambio Euro Dollaro USA del 13 03 2019 | ore 15 40

finanza.lastampa

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il Cross-ratecontroprosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'contro la divisa nipponica . IlUSA , che ha ...

DamatoRicardo : RT @paolocardena: Che riflessi hanno avuto le ultime tre recessioni sui titoli di stato Usa e sul cambio euro dollaro? Lo possiamo osservar… - chefoss : @MattiaVenturi94 @BlackChilean Non cambio idea per una partita. Gli riconosco i meriti per un risultato strameritat… -