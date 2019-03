Anche Trump blocca i B737 MAX 8 e 9 Il Presidente ENAC al Senato su

Boeing 737 Max 8 - stop Anche negli Usa. Trump : "La sicurezza del popolo americano viene prima di tutto' : Boeing 737 Max 8, stop anche negli Usa. Trump: "La sicurezza del popolo americano viene prima di tutto', foto Ansa, ROMA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di tenere a terra i ...

Aereo caduto - Anche Trump blocca i Boeing 737 Max 8 e 9 : «Stop immediato» : Il presidente Usa: «Boeing azienda straordinaria. Ma i velivoli non voleranno finché non si troverà una soluzione ai problemi». Messa al bando anche del Canada. Il titolo affonda a Wall Street

Trump : Hillary non corre? Mi mAncherà : 0.34 Il presidente Donald Trump prende in giro l'ex rivale democratica Hillary Clinton che ha escluso di scendere nuovamente in pista nel 2020. "(La corrotta) Hillary Clinton conferma che non correrà nel 2020, esclude una terza corsa per la Casa Bianca" ha scritto Trump su Twitter. "Oh, cavolo, significa che non correrò contro di lei? Sicuramente si sentirà la sua mancanza", ha concluso Trump.

Anche il Senato voterà contro Trump sul muro con il Messico : 4 Senatori appoggeranno la mozione dei Democratici per bloccare lo stato di emergenza voluto da Trump, che sarà costretto a mettere il primo veto della sua presidenza

La certezza di Trump : vincerò le elezioni Anche nel 2020 : Inizia il percorso verso Usa2020. Martedì 3 novembre 2020 si terranno le presidenziali negli Stati Uniti d’America. “vincerò le elezioni

Giorgia Meloni a Washington per la convention dei conservatori. Ci sarà Anche Trump : Giorgia Meloni a Washington, ospite dell'American Conservative Unione per partecipare alla massima manifestazione del mondo conservatore organizzata senza soluzione di continuità dal 1973: la Conservative political action conference. La leader di Fdi resterà nella capitale Usa fino a domani, quando alle 20 e 55 ora italiana parteciperà ad un panel sul tema della sovranità, dal Venezuela fino all'Europa. Nello stesso ...

Vietnam - Anche Trump arrivato ad Hanoi per il summit con Kim : L'articolo Vietnam, anche Trump arrivato ad Hanoi per il summit con Kim proviene da ILFOGLIETTONE.IT.