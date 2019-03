Ancelotti | sfogo Insigne comprensibile

Ancelotti : «Insigne? Sfogo comprensibile. Domani gioca Milik - sul partner devo pensarci» : Conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Salisburgo-Napoli «Il 3-0 a Napoli è stato un buon risultato, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo giocare come sappiamo e provare a vincere. Non dobbiamo cambiare l’atteggiamento rispetto all’andata, abbiamo sempre cercato di controllare la gara. Loro, invece, cambieranno: saranno più sbilanciati, meno prudenti. Noi non faremo calcoli». «Non ho alcun timore per chi ha giocato meno. ...