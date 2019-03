Ancelotti | «Insigne? Sfogo comprensibile Domani gioca Milik | sul partner devo pensarci»

Repubblica : “Insigne tra i più irritanti - non ha gradito un vistoso rimprovero di Ancelotti” : Lo sfogo a fine partita Lorenzo Insigne è decisamente il caso del giorno, della settimana e chissà che non lo diventi della stagione. Le sue dichiarazioni di ieri sera sono state un crescendo rossiniano. Avrebbe fatto meglio a non parlare, come ha inizialmente fatto rifiutando l’intervista con Sky per il migliore in campo. Invece prima a Sky e poi soprattutto a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato frasi piccate, addirittura con la frase: ...

Davide Ancelotti a Sky : «Stanchi per il Salisburgo - punto guadagnato. Contenti di Insigne» : «Siamo stati bravi a non mollare» Davide Ancelotti ha rilasciato dichiarazioni a Sky nel post-partita di Sassuolo-Napoli 1-1 L’allenatore in seconda è stato onesto nell’analisi della partita. «Per come si era messa, si tratta di un punto guadagnato. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per sbloccare la partita. Nel secondo il Sassuolo è andato meritatamente in vantaggio. C’è da dire che la squadra è stata brava a ...

Napoli - contro il Sassuolo Ancelotti non va oltre il pareggio : 1-1 - salva Insigne : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica (il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti). La rete che riequilibra la situazione tra l’altro arriva solo nel finale ad evitare quella che sa

Uno dei più brutti Napoli di Ancelotti. Ma Insigne si sveglia ed evita la sconfitta col Sassuolo : 1-1 : Un lampo nel buio Nel buio di una domenica che sembrava da dimenticare – e per certi versi lo è – spunta il destro di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore in area di Magnanelli e segna a modo, sul palo lontano. È l’86 esimo di una non partita che il Napoli sta perdendo in casa del Sassuolo. Sembrava un match avviato verso la sconfitta con la squadra di Ancelotti incapace di tirare in porta dopo il gol di Berardi al ...

Live Sassuolo-Napoli 0-0 Ancelotti con Insigne e Mertens : Dall'Europa League al campionato, continua il tour de force del Napoli impegnato questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitti dalla Juventus al San Paolo, gli...

Rivoluzione Ancelotti - col Sassuolo Ounas - Verdi e Diawara : avanti Insigne e Mertens : Ancelotti rivoluziona il Napoli. O, più propriamente, sfrutta la rosa della squadra. Tornano dal primo minuto Ospina (Meret squalificato), Malcuit, Ghulam, Chiriches, Diawara, Verdi, Insigne. Questa la formazione che affronterà il Sassuolo: Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Mario Rui, Hysaj, Luperto, Zielinski, Fabian Ruiz, ...

Napoli - Ancelotti : 'A Salisburgo senza fare calcoli. Insigne? Ha giocato 90' con la Juve' : Soddisfatto ma non troppo Carlo Ancelotti dopo il 3-0 del suo Napoli al Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. "Abbiamo fatto un buon risultato ma ci sono ancora 90' da giocare - ha ...

Napoli-Salisburgo - le probabili formazioni. Ancelotti punta su Insigne e Mertens per scardinare la difesa austriaca : Partiranno stasera e vedranno le gare di ritorno nella prossima settimana gli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: alle ore 21.00 toccherà al Napoli, che ospiterà il Salisburgo. I partenopei dovranno sfruttare al massimo il fattore campo per poi andare tranquilli in Austria a qualificazione già ipotecata. Ancelotti per provare a bucare la difesa austriaca ha scelto Insigne e Mertens, ma certamente le due punte avranno supporto ...

Napoli - Ancelotti Nessuna scoria post Juve. Insigne Chi tira i rigori può sbagliare : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo in programma domani sera, ore 21, al San Paolo. Dica, Ancelotti: le sembra una vigilia diversa rispetto ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no» : Europa League La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. ...

Live Napoli-Juventus 0-0 Ancelotti sceglie Milik e Insigne : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

