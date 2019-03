Ancelotti ed il duro sfogo di Insigne | “le sue parole sono comprensibili”

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Napoli, Carloha parlato del tanto discusso caso, il quale ha fatto molto discutere in settimana dopo il suo? Ho letto il suo, ed è comprensibile, Lorenzo sente molto la responsabilità, è napoletano ed diventato sempre più importante per la squadra. Gli pesa che su di lui ci sia un’attenzione diversa rispetto ad altri, ma la ritengo una cosa normale“. Torna così sulledell’attaccante partenopeo il tecnico del Napoli, Carlo, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma domani a Salisburgo.al termine dell’ultimo match di campionato pareggiato col Sassuolo aveva sottolineato di “essere l’unico criticato se non mi esprimo su certi livelli o se non segno” aggiungendo: “Questa cosa mi fa un po’ male“. ...

