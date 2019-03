Analisi Tecnica | EUR USD del 13 03 2019 | ore 19 00

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 13/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del derivato italiano , che si attesta a 20.700, con un aumento dello 0,25%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 13/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , portandosi a 20.700. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 13/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.454,97 per una discesa dello 0,54%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 13/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Atene si posiziona a 704,65. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Devil May Cry 5 : Denuvo su PC ha un impatto sulle prestazioni - Analisi tecnica : Per poche ore dopo l'uscita di Devil May Cry 5, su Steam è rimasto disponibile un codice che ha spogliato il gioco dalla protezione di Denuvo, lasciando solo il DRM di Steam a difesa dalla pirateria. Inutile dire che il codice così trapelato (apparentemente destinato all'uso da parte del team di controllo qualità di Capcom) sia stato testato da un certo numero di utenti, e alcuni di questi hanno notato un aumento delle prestazioni di 20 fps, ...